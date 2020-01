Dakar: cancellata l'8° Tappa Moto e Quad in ricordo di Goncalves

La Dakar 2020 è stata colpita oggi dalla morte di Paulo Goncalves, uno dei veterani della competizione, vittima di una caduta in un punto molto veloce della speciale che conduceva ad Wadi Al-Dawasir, al km 276.

Pochi istanti fa, l'organizzazione della gara ha rilasciato un comunicato per annunciare l'annullamento dell'ottava tappa per quanto riguarda le Moto ed i Quad, che consisteva in un anello di 713 km intorno al bivacco di Wadi Al-Dawasir, 474 dei quali cronometrati.

"La morte di Paulo Goncalves, avvenuta oggi durante la 7° Tappa, da Riyadh a Wadi Al-Dawasir ha causato un'immensa ondata di emozioni in tutta la carovana della Dakar, in particolare tra i piloti che partecipano alla categoria moto" ha spiegato il comunicato della Dakar.

"Figura emblematica della Dakar, Paulo è stato molto rispettato tra i piloti più esperti ed ammirato da tutti quelli che lo hanno seguito come esempio".

"Dopo essersi incontrati tra loro e, di comune accordo tra tutti i membri della famiglia dei motociclisti della Dakar, l'organizzazione ha deciso di annullare l'8° Tappa per Moto e Quad, per rispettare il dolore ed il ricordo dei piloti che hanno appena perso un amico. Tutta la famiglia della Dakar si incontrerà inoltre questa sera al briefing per rendere omaggio a Paulo".