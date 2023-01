Dakar | Camion, Tappa 9: vince Van Kasteren, ma Loprais allunga

È bastato il primo giorno della seconda settimana in questa 45esima Dakar dei camion per fare ancora una dura selezione: Janus Van Kasteren con l’Iveco Powerstar del Boss Machinery team De Rooy si è aggiudicato la Tappa 9 con 358 km di prova speciale per lo più su sterrato e con finale con dune e sabbia.

Tutti gli equipaggi sono partiti da Riyadh per andare all’attacco, dopo aver ripristinato ieri i mezzi sfruttando il meritato giorno di riposo. E fin dalle prime battute si sono scatenati la “lepre” Mitchel Van den Brink (Eurol De Rooy) e Martin Macik (MM Technologies): i due Iveco Powerstar sembrava che dovessero ripetere la bella sfida di sabato ma, invece, più o meno entrambi al km 136 si sono impantanati nel fango e sono scivolati rispettivamente al 12esimo posto con 55 minuti di ritardo e al decimo posto con un distacco di 50 minuti.

#501 MM Technology: Martin Macik Jr., Frantisek Tomasek, David Svanda Photo by: A.S.O.

Se il giovane olandese non era più in classifica e veniva mandato alla carica per dettare un passo veloce, altrettanto non si può dire di Macik che scivola sì solo al quarto posto, ma accumulando un’ora e un quarto di ritardo che sarà improbo recuperare, mentre sentiva già il profumo del terzo posto, visto che era arrivato a meno di un minuto da Van Kasteren.

Tolti di mezzo i due battistrada fin troppo presto, le redini della speciale sono state prese da Janus: l’olandese ha messo nel carniere il secondo successo in questo raid, dopo quello della Tappa 6, diventando il principale sfidante di Ales Loprais. Il leader della classifica assoluta con il Praga V4S ha giocato in difesa, accontentandosi del quarto posto di giornata, concedendo a Van Kasteren 11’09”, mentre Martin Van den Brink, papà di Mitchel, ha seguito nella giornata nera gli altri due Iveco, pagando 41 minuti in speciale e retrocedendo al terzo posto dietro a Van Kasteren, con oltre tre quarti d’ora dal leader ceco.

#508 Instaforex Loprais Praga: Ales Loprais, Petr Pokora, Jaroslav Valtr Photo by: A.S.O.

Il riavvio della gara sembra essere stato fatale a due Iveco in lizza per il successo finale. La strategia di mettere in difficoltà Ales non ha funzionato: Loprais non si è fatto ingaggiare in una lotta che poteva essere letale e ha proseguito alla sua andatura, senza ambire a un successo parziale. Il pilota del team Instaforex ha adottato una tattica utilitaristica, senza mettere alla frusta “Lady”, il camion Praga che così è stato soprannominato.

Così hanno avuto buon gioco Pascal De Baar, secondo con il Renault C460 del team Riwald a 3 minuti da Van Kasteren e Jaroslav Valtr, terzo con il Tatra Phoenix del team Buggyra. Ales ora dovrà guardarsi solo dall’Iveco #502 che insegue a quasi mezz’ora: Loprais si sta rivelando un bravo tattico che sa leggere le speciali con arguzia senza commettere ingenuità ed errori. Non avrà l’ansia di cercare le prestazioni, ma di difendere un vantaggio acquisito. Ma non dovrà considerare il raid già vinto, perché le sorprese sono all’ordine del giorno in questa edizione che ci propone in continuo dei colpi di scena…

Dakar 2023 - Classifica generale Camion

Tappa 9: Riyadh - Haradh

Speciale: 358 km; Trasferimento: 328; Totale: 686 km

POS. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/Distacco 1. Loprais-Pokora-Valtr jr Praga V4S DKR 40.22'59" 2. Van Kasteren-Rodenwald-Snijders Iveco Powerstar +26'54" 3. Ma. Van den Brink-De Pol-Torrallardona Iveco Powerstar +46'08" 4. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +1.17'40" 6. Mi. Van den Brink-Mouw-Kofman Iveco Powerstar +2.33'14" 7. Soltys-Krejci-Hoffmann Tatra 815 +2'35'50" 8. Van de Laar-Van de Laar-Huijgens Iveco 4x4 +5.03'34"