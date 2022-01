Dakar | Camion, Tappa 8: Sotnikov nel poker Kamaz

Quattro camion Kamaz che menano la danza nell’ottava tappa della Dakar che porta a Wadi ad Dawasir: l’armata russa resta monolitica collezionando l’ennesimo poker in prova speciale, mentre gli avversari inesorabilmente si allontanano.

Il copione di Vladimir Chagin è stato rispettato: il leader della classifica camion, Dmitry Sotnikov, firma la terza vittoria di tappa, dopo aver dovuto rinunciare ieri per i problemi di navigazione: con l’agevole K5 ha dettato il passo su un tracciato che ha alternato i sassi a sabbia e dune.

La classifica è ormai ben delineata: ci si domanda quanti giorni impiegherà Andrey Karginov a prendersi il quarto posto della graduatoria assoluta in vista dell’arrivo in parata a Jeddah. Oggi ha concesso tre minuti a Sotnikov, ma ha scavalcato Janus Van Kasteren e avvicinato Ales Loprais, ottimo quarto con il Praga che, però, oggi ha pagato oltre venti minuti.

Lo scenario che si prospetta nei camion è molto chiaro: davanti quattro Kamaz che dettano le regole del gioco, con Loprais più che mai nel ruolo del “primo degli altri” e poi la sequenza di ben cinque Iveco. Il Praga del ceco farà da setto fra quelli che dovevano essere i due sfidanti di questa Dakar, ma la Casa italiana non è mai entrata veramente in partita per una serie di avversità.

Ieri Van Kasteren aveva steso il suo Powerstar di lato su un dosso: una volta verificato che l’equipaggio era illeso è scattata l’organizzazione del team Petronas De Rooy per mettere l’Iveco sulle quattro ruote.

Il compagno di squadra Vick Versteijnen, partito due minuti dopo Janus ha contribuito a raddrizzare il camion di punta, mentre Mitchel van den Brink, con l’assistenza rapida, giunto dopo ha provveduto con il suo equipaggio a riparare l’Iveco. E oggi le cose non sono andate molto meglio visto che l’olandese ha chiuso la tappa ottavo con un’altra mezz’ora persa, tant’è che il miglior Iveco è quello di Martin Macik, settimo con il Powerstar del team Big Shock Racing che torna nella top 10.

Dietro ai Kamaz, Eduard Nikolaev è tornato a un distacco di oltre dieci minuti dalla vetta con il terzo posto in speciale, è spuntato un po’ a sorpresa Ignacio Casale con il Tatra Buggyra, ma anche il cileno ha lasciato sulla strada una ventina di minuti all’armata russa, togliendosi il gusto di precedere il guardingo Loprais, più che mai impegnato a difendere da Karginov il quarto posto.

Sembra essersi conclusa l’avventura di Maurik van den Heuvel, che rivendicava con lo Scania un posto nella top 10: il suo Lonestar ieri è stato protagonista di un pauroso incidente in un tratto di pista percorso ad alta velocità.

Lo Scania è arrivato su una serie di dossi a una velocità sconsiderata e il mezzo, come un cavallo imbizzarrito, si è sollevato da terra, prima di iniziare un paio di pericolosi capottamenti e solo dopo una lunga carambola si è fermato sulle ruote molto danneggiato. Oggi il Lonestar non ha lasciato il bivacco dovendo rinunciare alla tappa 8.

La classifica generale

Tappa 6 (Al Dawadimi – Wadi ad Dawasir)

speciale: 395 km; trasferimento: 435 km; totale: 830 km

Pos. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/distacco 1. Sotnikov-Akhmadeev-Akhmetzianov Kamaz K5 435091 +30.02’36” 2. Nikolaev-Iakovlev-Rybakov Kamaz K5 435091 +11’25” 3. Shibalov-Nikitin-Tatarinov Kamaz 43509 +40’23" 4. Loprais-Pokora-Valtr Praga V4S DKR +1.29’27” 5. Karginov-Mokeev-Malkov Kamaz 43509 +1.41’01” 6. Van Kasteren-Snijders-Rodewald Iveco Powerstar +2.11’10” 7. Ma Van den Brink-Willemsen-Der Kinderen Iveco Powerstar +2.49’08” 8. Verstaijnen-Van Dal-Smits Iveco Powerstar +3.59’13” 9. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +4.29’38” 10. R. De Groot-Hulsebosch-Laan Iveco Magirus 4X4 DRNL +4.56’21"