Dakar | Camion, Tappa 7: Shibalov svetta, Van Kasteren soffre

Quante sorprese nella tappa che ha fatto seguito alla giornata di riposo della 44esima Dakar! Le strategie studiate al bivacco di Riyadh sono saltate per aria quasi subito nella speciale di 402 km, offrendo ai “gregari” l’opportunità di mettersi in luce mentre i capitani hanno dovuto fare i conti con delle difficoltà.

Dmitry Sotnikov, leader della classifica camion con il Kamaz K5, sembrava destinato a riprendere il cammino vincente: nelle prime battute della speciale ha preso saldamente il comando della gara, sfruttando il fatto che Andrey Karginov era costretto ad aprire la strada e, con molta navigazione, non era certo un vantaggio.

Sotnikov al km 221 ha dovuto cedere oltre cinque minuti per una foratura e all’allora lo stratega Vladimir Chagin ha lasciato libero di andare all’attacco Anton Shibalov, lo “scudiero” di Dmitry, che ha avuto l’opportunità di aggiudicarsi la prima speciale di questa edizione, dopo che ne aveva vinte cinque nelle due precedenti.

Anton, terzo nella graduatoria assoluta, si è tirato dietro Eduard Nikolaev che, con il K5, ha concluso secondo a 1’37” dal vincitore: lo zar ha cercato di capitalizzare il momento difficile di Sotnikov, che ha chiuso la giornata al quinto posto, dopo essere sprofondato settimo, riducendo a poco più di cinque minuti il distacco da Dmitry che imperterrito mena la danza dal secondo giorno.

Nikolaev, però, sta giocando una partita molto tattica: non si mette a prendere rischi quando in ballo ci sono solo 5 minuti. Lo vedremo entrare in azione nei momenti risoluti della corsa che oggi ha offerto uno scossone: Janus Van Kasteren, il “primo degli altri” con l’Iveco Powerstar del team Petronas De Rooy è incappato in una giornata nera. Al km 121 ha pagato mezz’ora e poi, non potendo risolvere i problemi del suo camion, ha visto il distacco ingigantirsi.

Il simpatico Janus, che aveva promesso una strategia Iveco molto combattiva nella seconda settimana della Dakar, ha pagato un dazio che lo penalizza fortemente in classifica: da 35esimo è risalito fino al 16esimo posto di tappa, ma i 38 minuti lasciati sulla strada lo fanno scivolare al quinto posto assoluto, lasciando il prestigioso ruolo di “primo degli altri” ad Ales Loprais con il Praga. Il ceco può contare su un vantaggio di oltre mezz’ora sull’olandese e il ruolo di cacciatore dei Kamaz torna al regolare Ales.

Van Kasteren, invece, sente vacillare anche la quinta piazza, perché a meno di un minuto c’è Karginov, intenzionato più che mai a ristabilire un contatto con i primi tre equipaggi dell’armata russa.

L’onore Iveco è stato salvato da Van den Brink capace di cogliere un inatteso terzo posto di tappa davanti a due peperini come Karginov e Sotnikov. Con il Powerstar della Mammoet gestito da De Rooy. Martin ha confermato che il potenziale Iveco sarebbe molto elevato, ma per una ragione o l’altra non riesce mai a manifestarsi pienamente.

La classifica generale

Tappa 6 (Riyadh – Al Dawadimi)

speciale: 402 km; trasferimento: 299 km; totale: 701 km

Pos. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/distacco 1. Sotnikov-Akhmadeev-Akhmetzianov Kamaz K5 435091 +26.05’54” 2. Nikolaev-Iakovlev-Rybakov Kamaz K5 435091 +5’14” 3. Shibalov-Nikitin-Tatarinov Kamaz 43509 +31’25" 4. Loprais-Pokora-Valtr Praga V4S DKR +1.07’25” 5. Van Kasteren-Snijders-Rodewald Iveco Powerstar +1.36’51” 6. Karginov-Mokeev-Malkov Kamaz 43509 +1.37’50” 7. Ma Van den Brink-Willemsen-Der Kinderen Iveco Powerstar +1.59’45” 8. Verstaijnen-Van Dal-Smits Iveco Powerstar +3.10’53” 9. R. De Groot-Hulsebosch-Laan Iveco Magirus 4X4 DRNL +4.02’46" 10. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +4.03’31”