Dakar | Camion, Tappa 6: Karginov firma la tripletta con Kamaz

Andrey Karginov ci ha preso gusto: nel secondo anello intorno a Riyadh, quello disputato ieri da moto e quad, il russo di 45anni ha piazzato la terza vittoria di tappa con il Kamaz 43509 nella speciale di 348 km.

Andrey ha mantenuto il controllo della 6 tappa praticamente dall’inizio, lasciando solo che al secondo way point venisse sopravanzato dal leader della corsa, Dmitry Sotnikov che alla fine ha chiuso con il suo K5 ad appena 9 secondi dal compagno di squadra, a dimostrazione della soglia di competitività dei camion Kamaz che rivaleggiano sulla soglia dei secondi.

L’armata russa si è concessa un’altra tripletta: Eduard Nikolaev completa il podio di giornata con il secondo camion K5 a 45 secondi. Nell’elenco manca Anton Shibalov che ha pagato oltre dieci minuti, concludendo la giornata settimo di tappa, ma la disavventura odierna non ha messo in pericolo il terzo gradino del podio.

Va detto che ieri i camion sono stati falcidiati da una serie di penalità inflitte dalla direzione gara per il mancato rispetto di una slow zone: il provvedimento ha toccato un po’ tutti e, quindi, non ha portato mutazioni importanti nella classifica generale che è rimasta allineata a quella di ieri.

Dmitry Sotnikov è arrivato al giorno di riposo al comando con gli ormai statutari dieci minuti su Nikolaev: i due russi con i K5 allungano su Shibalov che ora paga oltre 48 minuti, ma la novità è che Janus Van Kasteren si è staccato perché ha chiuso solo ottavo con un distacco di quasi 13 minuti in speciale. L’olandese con l’Iveco Powerstar del team Petronas De Rooy è sempre quarto, il “primo degli altri”, ma il suo divario dalla vetta supera l’ora, rendendo più complicata la rincorsa di un podio.

Ieri Janus aveva accusato un guaio all’acceleratore risolto in gara, mentre oggi ha faticato sui sassi, mostrando il fianco al Praga di Ales Lopraix sesto ad appena un minuto e mezzo. Sta cambiando lo scenario? Van Kasteren si deve guardare alle spalle dal ceco piuttosto che sfidare i Kamaz?

Al di là delle difficoltà di oggi, in casa De Rooy sono sufficientemente tranquilli, perché l’obiettivo era di arrivare al giorno di riposo senza stravolgimenti, nella convinzione che l’Iveco non sia stato sfruttato al 100% e nella consapevolezza che Van Kasteren potrà cercare di sferrare un attacco ai Kamaz nella seconda settimana per ambire a quel podio che sulla carta sarebbe alla portata del Powerstar.

Nella top 10 l’unico scostamento di classifica è dato da Verstaijnen che si è portato all’ottavo posto con il Powerstar del team Petronas De Rooy ai danni di Van den Heuvel sceso nono con il suo Scania Lonestar.

La classifica generale

Tappa 6 (Riyadh - Riyadh)

speciale: 348 km; trasferimento: 214 km; totale: 562 km

Pos. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/distacco 1. Sotnikov-Akhmadeev-Akhmetzianov Kamaz K5 435091 +22.25’45” 2. Nikolaev-Iakovlev-Rybakov Kamaz K5 435091 +10’29” 3. Shibalov-Nikitin-Tatarinov Kamaz 43509 +38’17" 4. Van Kasteren-Snijders-Rodewald Iveco Powerstar +1.04’54” 5. Loprais-Pokora-Valtr Praga V4S DKR +1.06’20” 6. Karginov-Mokeev-Malkov Kamaz 43509 +1.38’03” 7. Ma Van den Brink-Willemsen-Der Kinderen Iveco Powerstar +1.57’12” 8. Verstaijnen-Van Dal-Smits Iveco Powerstar +2.45’47” 9. Van den Heuvel-Van Rooij-Van Oort Scania Lonestar +2.55’13" 10. R. De Groot-Hulsebosch-Laan Iveco Magirus 4X4 DRNL +3.36'29"