Dakar | Camion, Tappa 5: che reazione di Karginov!

Sei tappe e sei vittorie Kamaz. La 44esima Dakar dei camion non mostra alcuna debolezza nello squadrone Master che anche nella Tappa 5, un anello intorno alla capitale saudita, Rijadh, con una speciale di 421 km, ha collezionato l’ennesimo poker.

Era facile scommettere che Vladimir Chagin, stratega russo, avrebbe lasciato andare all’attacco Andrey Karginov. Per due ragioni: la prima, è che avrebbe conquistato la seconda vittoria in speciale, pareggiando il conto con il leader Dmitry Sotnikov e Eduard Nikolaev (finora solo Anton Shibalov è rimasto a bocca asciutta perché è destinato al ruolo di “cavalier servente” alle spalle del capofila Sotnikov), e la seconda è che l’ambizione di Chagin è riportare Karginov al quarto posto assoluto dal sesto di oggi, sebbene ci siano 45 minuti da recuperare sull’Iveco Powerstar di Janus Van Kasteren.

La furiosa reazione di Karginov arriva dopo la debacle di ieri, quando il cambio automatico del suo Kamaz 43509 era come “impazzito” deselezionando a sorpresa i rapporti e limitando la velocità massima a 115 km/h. Andrey più di una volta nella salita di una duna si è trovato in folle dovendo ricominciare l’ascesa. Ha perso molto tempo in un guado fangoso nel quale ha ostruito il passaggio anche agli altri mezzi. C’è voluto l’aiuto del Tatra di Pashkevicius per trarlo d’impaccio dalla “buca”, ma oggi ha dato una chiara dimostrazione di superiorità essendo libero da compiti tattici.

Dmitry Sotnikov conduce la classifica generale senza scossoni: il leader della corsa ha guadagnato qualcosa su Eduard Nikolaev che si trova a meno di dieci minuti, mentre Shibalov è terzo a 26 minuti.

Janus Van Kasteren con l’Iveco Powerstar del team Petronas De Rooy, per ora deve accontentarsi del ruolo di “primo degli altri” visto che la sintonia con Marcel Snijders e Darek Rodewald, i suoi nuovi compagni di avventura, cresce con il passare dei giorni.

L’olandese, costantemente quarto, è a meno di mezz’ora dal podio di Shibalov, per cui tutto è ancora possibile, mentre si distanzia sempre di più Aleis Lopraix con il Praga: il ceco è quinto ma paga più di un’ora dalla vetta e dovrà guardarsi le spalle dal ritorno di Karginov.

L’aspetto che si delinea con il trascorrere dei giorni è che la Top 10 si va infittendo di camion Iveco: Van den Brink è settimo, seguito da Van der Heuvel, Versteijnen e De Groot. Ci sarà un’azione più consistente nella seconda settimana?

La classifica generale

Tappa 5 (Riyadh - Riyadh)

speciale: 421 km; trasferimento: 216 km; totale: 637 km

Pos. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/distacco 1. Sotnikov-Akhmadeev-Akhmetzianov Kamaz K5 435091 +19.09’20” 2. Nikolaev-Iakovlev-Rybakov Kamaz K5 435091 +9’53” 3. Shibalov-Nikitin-Tatarinov Kamaz 43509 +26’27" 4. Van Kasteren-Snijders-Rodewald Iveco Powerstar +52’16” 5. Loprais-Pokora-Valtr Praga V4S DKR +1.01’13” 6. Karginov-Mokeev-Malkov Kamaz 43509 +1.36’12” 7. Ma Van den Brink-Willemsen-Der Kinderen Iveco Powerstar +1.46’46” 8. Van den Heuvel-Van Rooij-Van Oort Iveco Powerstar +2.27’47" 9. Verstaijnen-Van Dal-Smits Iveco Powerstar +2.31’32” 10. R. De Groot-Hulsebosch-Laan Iveco Magirus 4X4 DRNL +3.04’24"