Dakar | Camion: hanno prestato aiuto non pensando alla gara!

La terza tappa della Dakar riservata ai camion non è… ancora finita. Gli equipaggi, stremati, ieri sera sono arrivati al bivacco sommerso nel fango di Ha’Il e, mentre i meccanici ripristinavano i mezzi, la direzione gara ha cominciato la rianalisi dei passaggi a certi waypoint discussi e sono volate le penalizzazioni.

Ieri vi avevamo lasciato con Ales Loprais in testa con il Praga V4S DKR di poco davanti al Tatra Phoenix di Jaruslav Valtr e all’Iveco Powerstar di Janus Van Kasteren. Questa mattina, invece, a scattare al comando è stato il 53enne ceco del Buggyra Team perché si è visto affibbiare una penalità solo di 3’30”, mentre gli altri due equipaggi se ne sono visti attribuire 15’, scivolando più indietro.

Avrebbero perso un waypoint nella tormenta di pioggia e grandine che ha costretto la direzione gara a neutralizzare la speciale numero 3 perché le condizioni della corsa erano diventate troppo pericolose con gli elicotteri sanitari costretti a non volare.

Con piccoli rii che si sono trasformati in scroscianti torrenti nei quali era quasi impossibile tentate il guado, si sono create situazioni estremamente a rischio e la solidarietà fra i protagonisti della Dakar ha giustamente preso il sopravvento sulla competizione. I camion, in questa situazione, erano certamente i favoriti con le cabine alte, mentre motociclistici, buggy e auto erano letteralmente sommersi dall’impeto dell’acqua.

Martin Van den Brink, attuale quarto nella classifica generale, non ha esitato un attimo a fermarsi per dare soccorso a concorrenti in difficoltà. Il 52enne di Harskamper con il suo Iveco Powerstar del team Eurol De Rooy ha tratto d’impaccio diversi mezzi:

"Abbiamo perso molto tempo per salvare tre Buggy - ha ammesso Martin -. Insieme a Janus Van Kasteren e Ales Loprais, siamo poi riusciti a tirare fuori dall'acqua tre auto. Hanno davvero rischiato di affondare. Ci auguriamo di vedere sottratto il tempo che abbiamo dedicato agli interventi di salvataggio". Lo stesso Valtr non ha negato aiuto a chi ne aveva bisogno, per cui è da segnalare la sportività di chi si è messo a disposizione di chi stava rischaindo grosso.

Qui sotto pubblichiamo l’ultimo aggiornamento della classifica generale camion che è stata pubblicata, ma non è da escludere che ci possano essere altri aggiustamenti nella verifica dei passaggi.

“Con il nostro camion eravamo in grado di percorrere gli ultimi 100 chilometri, ma è piovuto così tanto che persino nel deserto si è formato un fiume di solito inesistente e anche noi siamo stati presi in contropiede. È successo così in fretta che alcuni partecipanti si sono trovati in serio pericolo. Siamo contenti di averli aiutati: oggi ripartiamo pensando alla gara”.

Nell’anello di Ha’Il con una speciale di 425 km sono previste molte dune particolarmente insidiose e le qualità di navigazione dei copiloti conteranno quanto la potenza e l’affidabilità dei camion…

POS. Pilota/Meccanico/Navigatore Camion Tempo/Distacco 1. Valtr-Kilian-Sikola Tatra Phoenix Buggyra 14.03'51" 2. Loprais-Pokora-Valtr jr Praga V4S DKR +5'45" 3. Van Kasteren-Rodenwald-Snijders Iveco Powerstar +16'13" 4. Ma. Van den Brink-De Pol-Torrallardona Iveco Powerstar +30'39" 5. Macik-Tomasek-Svanda Iveco Powerstar +54'44" 6. Bouwens-Wade-Boerboom Iveco Powerstar +1.45'22" 7. Soltys-Krejci-Hoffmann Tatra 815 +1.54'43" 8. Mi. Van den Brink-Mouw-Kofman Iveco Powerstar +2.12'48" 9. Koolen-De Graaff-Rosegaar Iveco Powerstar +2.34'05" 10. Van de Laar-Van de Laar-Huijgens Iveco 4x4 +2.46'03"