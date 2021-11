Dakar | BRX, s'incendia la Hunter 2022 di Loeb: test interrotti

Gran parte dei team che prenderanno parte alla Dakar 2022 sono in pieno fermento per arrivare pronti al Rally Raid più celebre al mondo. Ormai, alla partenza, manca davvero poco. Tra meno di 2 mesi ci sarà il tanto atteso via dell'edizione che si terrà completamente in Arabia Saudita, ma per il Bahrain Racing Xtreme le cose sembrano non andare tutte per il verso giusto.

La squadra che schiererà le vetture denominate Hunter era nel pieno di una gara test, si stava preparando per prendere parte alla Abu Dhabi Desert Challenge, ma un incendio occorso alla vettura (in quel momento vuota) di Sébastien Loeb - nella giornata di lunedì 1 novembre - ha interrotto il programma di lavoro del team.

Nel corso di un rifornimento alla Hunter del 9 volte campione del mondo rally - che già disponeva delle specifiche 2022 al pari di quella del compagno di squadra Nani Roma - si è verificato un principio d'incendio, divampato poi in pochi secondi in cui è rimasto ferito un tecnico della squadra. Questo ha riportato diverse ustioni in tutto il corpo.

I paramedici del team sono immediatamente intervenuti per garantire le prime cure al tecnico, poi quest'ultimo è stato portato all'ospedale più vicino per continuare visite e trattamenti alle zone ustionate nell'incendio.

Dopo quanto accaduto, il team, assieme ai propri piloti, ha deciso di non prendere parte all'Abu Dhabi Desert Challenge. In tal modo sarà possibile fare le doverose indagini assieme alla polizia locale e ai pompieri e capire come sia stato possibile il verificarsi dell'incendio nel corso del rifornimento alla vettura.

Il team, però, ha anche fatto sapere che continuerà con il suo programma di test. Tornerà a provare le Hunter 2022 a fine mese, per cercare di preparare al meglio le vetture e dare la caccia alla vittoria alla Dakar 2022 nel mese di gennaio.