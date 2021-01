Dakar, Auto, Tappa 9: finalmente Peterhansel. Fuga decisiva?

Lo strappo tanto atteso è arrivato. E a farlo è stato Stéphane Peterhansel, ora diventato il grande favorito per la vittoria finale della 43esima edizione della Dakar. Il pilota del team MINI X-Raid ha rotto gli indugi e, complice una posizione di partenza migliore rispetto a quella del suo diretto rivale Nasser Al-Attiyah, ha mantenuto un ritmo insostenibile per tutti vincendo la Tappa 9, la seconda ad anello, partita e arrivata a Neom dopo 579 chilometri.

A riprova di ciò basti vedere e analizzare la tappa di Matthieu Serradori. Il pilota francese del team SRT era l'unico in grado di tenere il passo del connazionale, tanto da strappargli la prima posizione verso metà gara. Poi, però, Serradori non è riuscito a mantenere lo stesso ritmo, perdendo mezz'ora al penultimo controllo orario e spianando la strada a Peterhansel.

Per il pluri-vincitore della Dakar si tratta della prima vittoria di tappa in questa edizione del rally raid più celebre al mondo, la terza per la MINI dopo le 2 ottenute da Carlos Sainz. Il computo totale delle vittorie di tappa dice 6 a 3 per la Toyota, ma quella di oggi rischia di essere per MINI e Peterhansel quella decisiva, che potrebbe portarli alla vittoria finale.

Al-Attiyah, punta di diamante del team Toyota Gazoo Racing South Africa, non è riuscito a replicare il ritmo del suo rivale, perdendo 12 minuti netti. Ora il qatariota ha un ritardo dalla vetta della classifica generale pari a 17'50" quando mancano appena 3 tappe alla fine delle ostilità. Un duello che, salvo clamorose sorprese, non avrà più terzi incomodi.

Carlos Sainz è stato rallentato sin dai primi chilometri, per la precisione al km 63, ma si è fermato successivamente per cercare di risolvere un problema ai freni verificatosi sul buggy MINI John Cooper Works del team X-Raid. Per il madrileno è l'addio ai sogni di gloria dopo aver vinto la Dakar nel 2020. Il podio resta comunque saldamente nelle sue mani, considerato il quarto posto nella generale nelle mani del polacco Jakub Przygonski, in ritardo di oltre un'ora e 14 minuti dal pilota spagnolo.

Tornando alla tappa, torna a farsi vedere nelle posizioni che contano Giniel De Villiers al volante della seconda Toyota Hilux ufficiale, staccato però di oltre 12 minuti da Peterhansel. Il sudafricano ha di fatto sfiorato il secondo posto, essendo arrivato al traguardo della tappa con appena 19" di ritardo da Al-Attiyah. Nello stesso minuto è arrivato anche Yazeed Al Rajhi, al volante dell'ennesima Toyota Hilux in classifica, mentre da sottolineare il quinto posto di Brian Baragwanath, tornato in Top 5 dopo diverse tappe al volante della sua Century CR6.

Per ciò che riguarda il team Bahrain Raid Xtreme Nani Roma ha portato l'unica Hunter superstite in nona piazza di tappa, mantenendo bene la Top 5 nella classifica generale. Lo spagnolo è rimasto l'unico esponente del team dopo il ritiro di Sébastien Loeb e Daniel Elena, arrivato nella giornata di ieri dopo l'ennesimo calvario di una Dakar per loro sfortunata, ma anche piena di errori.