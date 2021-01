Dakar, Auto, Tappa 6: il ritorno di re Sainz. Loeb KO

Il ritorno del re non è solo l'ultimo film della celebre trilogia de Il signore degli anelli diretta da Peter Jackson, ma anche quanto accaduto oggi nella sesta tappa della Dakar 2021, quella che ha portato la carovana da AL-Qaisumah ad Ha'il.

Carlos Sainz ha vinto la sua seconda tappa di questa Dakar, in una giornata priva di problemi nella navigazione. Questo ha consentito al forte madrileno di vincere la prova al volante del buggy MINI John Cooper Works ufficiale del team X-Raid.

Il madrileno, grazie a questo successo, ha reso più salda la sua terza posizione nella classifica generale provvisoria dell'evento, rubando inoltre qualche minuto al compagno di squadra Stéphane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah che lo precedono.

Certo, i distacchi dai primi due continuano a essere importanti. Sainz ha ancora 40 minuti di ritardo dalla vetta, ma per lui è stato importante invertire la preoccupante tendenza degli ultimi giorni che lo aveva visto perdere tanto terreno dai suoi rivali per la vittoria a causa di problemi nella navigazione.

Sorprendente secondo posto per Yazeed AL Rajhi al volante della Toyota Hilux del team Overdrive. Il saudita, dopo qualche giorno difficile a causa di diversi problemi tecnici sulla sua vettura, è riuscito a sfoderare un'ottima prestazione e a chiudere la tappa odierna a poco più di 4 minuti da Sainz.

Nasser Al-Attiyah è riuscito a chiudere la prova davanti al leader della classifica generale, il pilota del team MINI X-Raid Stéphane Peterhansel, rubandogli però solo pochi secondi. Il qatariota del team Toyota Gazoo Racing ha preceduto il rivale di appena 18", dunque nella generale ha ora un ritardo di 5'53" dal leader di categoria.

Ottimo quinto posto per il polacco del team Orlen Overdrive, Jakub Przygonski. Grazie a questo risultato è riuscito a salire al quarto posto nella classifica generale, anche se il suo ritardo dai primi va oltre all'ora. Buona prova anche di Brian Baragwanath, sudafricano del team Century che ha chiuso sesto davanti alla prima Hunter del team Bahrain Raid Xtreme, quella di Nani Roma.

Molto più in difficoltà il suo compagno di squadra, Sébastien Loeb, costretto a fermarsi dopo appena 97 chilometri a causa del cedimento di un braccetto di una sospensione della sua Hunter. L'alsaziano ha atteso l'assistenza per poi tornare al bivacco in un'edizione della Dakar rivelatasi per lui piena di luci e ombre. Giornata nera anche per Orlando Terranova, costretto al ritiro dalla Dakar a causa di un guasto sulla sua MINI John Cooper Works.

Giniel De Villiers, pilota ufficiale Toyota e vincitore della tappa di ieri, oggi non è riuscito a ripetersi. Il sudafricano non è andato oltre l'ottavo posto di tappa davanti a Vladimir Vasilyev (team X-Raid) e Christian Lavieille (MD Rallye Sport).