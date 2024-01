Dakar | Auto, Tappa 4: Loeb vince e beffa Al Rajhi

Alla quarta tappa della Dakar 2024, quella che ha portato da Al Salamiya ad Al-Hofuf in 299 chilometri cronometrati e 332 di trasferimento, è arrivata anche la prima vittoria targata Prodrive.

Sino al chilometro 263 sembrava tutto apparecchiato per il primo successo dell'anno di Nasser Al-Attiyah, che sarebbe stato anche il primo al volante della Hunter della Casa britannica, invece negli ultimi 30 chilometri il qatariota s'è fatto superare prima da Yazeed Al Rajhi, poi dal compagno di squadra Sébastien Loeb.

Ed è stato proprio l'alsaziano a strappargli la vittoria di tappa, perché il 9 volte iridato non si è limitato a superare il compagno di squadra, ma anche il leader della classifica generale auto, precedendolo di poco più di 1 minuto.

Loeb ha fatto la differenza nel tratto sabbioso e poi caratterizzato dalle dune, ovvero l'ultimo. Una sorpresa, in quanto sia Al-Attiyah che Al Rajhi hanno molta più esperienza e velocità su quel tipo di percorsi. Questo ha regalato a Prodrive la tanto attesa vittoria di tappa dopo che le prime 4 erano finite nelle mani di Audi Sport e Toyota (spartite tra Overdrive Racing e Gazoo Racing).

La classifica di tappa racconta però di un arrivo in volata, perché i primi 3 sono racchiusi in appena 1'22". Non molla le prime posizioni Carlos Sainz, anche oggi primo pilota Audi Sport al traguardo. Lo spagnolo è rimasto in lizza per il podio e per la vittoria di tappa sino a 60 chilometri dal traguardo, quando ha perso progressivamente tempo chiudendo staccato di quasi 5 minuti da Loeb.

Altra ottima tappa per Guillaume De Mevius con la Toyota GR Hilux privata del team Overdrive Racing. Il belga è anche stato il pilota Toyota meglio piazzato in classifica, considerando le difficoltà incontrate da Lucas Moraes e, soprattutto, da Seth Quintero. Il 21enne americano è rimasto bloccato in speciale a causa di un problema meccanico, che lo ha costretto ad aspettare l'assistenza per poi riprendere la tappa e concluderla. Questo inconveniente ha posto fine alle sue speranze di alta classifica nel primo anno da pilota Toyota.

Stéphane Peterhansel è riuscito a completare la tappa al sesto posto con la seconda Audi RS Q e-tron. 6 i minuti di distacco da Loeb, che comunque lo mantengono nei piani alti della classifica generale. Splendido settimo posto per Mathieu Serradori con la solita Century CR7-T ufficiale davanti alla prima MINI John Cooper Works DKR del team X-Raid affidata a Vaidotas Zala.

Buon nono posto per Simon Vitse, alla prima apparizione in Top 10 in questa Dakar davanti alla Ford Raptor gestita dal team Orlen Jipocar e affidata all'ex pilota WRC Martin Prokop. Mattias Ekstroem perde terreno a causa dell'11esimo posto di oggi davanti a Lucas Moraes. Male anche Giniel De Villiers, 15esimo.

Per quanto riguarda la classifica generale Yazeed Al Rajhi conferma la sua leadership con la Toyota GR Hilux T1U gestita dal team privato Overdrive Racing. Dietro di lui, staccato di 4'19" c'è Carlos Sainz con la prima Audi RS Q e-tron. Nasser Al-Attiyah, grazie al terzo posto di tappa colto oggi, è salito in quarta posizione superando Mattias Ekstroem (Audi Sport). Il ritardo del qatariota dal principe saudita è di oltre 11 minuti.

Lucas Moraes completa la Top 5 davanti a Sébastien Loeb, risalito in sesta posizione seppur con un gap dai primi di quasi 25 minuti. Mathieu Serradori è settimo con la prima Century ufficiale davanti alla terza Audi, quella di Stéphane Peterhansel. Il pluri vincitore della Dakar è a quasi 27 minuti da Al Rajhi, ma ha anche ricevuto una penalità di 4 minuti. Chiudono la Top 10 Vaidotas Zala con la MINI X-Raid e Guillaume De Mevius con la Toyota del team Overdrive.

Dakar 2024 - Tappa 4 Auto - Classifica generale