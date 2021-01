Dakar, Auto, Tappa 3: bis di Al-Attiyah. Sprofonda Sainz!

Nasser Al-Attiyah aveva annunciato ieri di essere costretto a spingere a fondo per cercare di recuperare i minuti persi nella prima tappa e ha tenuto fede alle sue parole. Il qatariota della Toyota ha vinto la Tappa 3 della Dakar 2021, la prima ad anello che ha visto la carovana partire da Wadi Ad-Dawasir e tornare nella stessa località, per un totale di 629 chilometri percorsi, di cui 403 cronometrati.

Al-Attiyah, pur essendo partito per primo in virtù della vittoria di tappa di ieri, ha preso il comando delle operazioni tra il controllo orario PK137 e il PK183. Da quel momento in poi Al-Attiyah è rimasto al comando sino al traguardo. Questo successo di tappa, il secondo per lui in questa edizione della Dakar, non lo proietta in testa alla classifica generale, ma lo avvicina sensibilmente al leader rimasto Stéphane Peterhansel.

Il pilota della MINi ha chiuso la prova al terzo posto dopo esser stato rallentato da una foratura occorsa al suo buggy John Cooper Works. Il pluri-vincitore della Dakar ha stretto i denti ed è riuscito a salvaguardare la sua prima posizione. Ora il vantaggio nei confronti di Al-Attiyah è di 5'09", un vantaggio esiguo che potrebbe costringerlo ad aumentare il passo a partire dalla tappa di domani.

Chi invece è andato incontro a una giornata nera è stato Carlos Sainz. Il madrileno del team MINI X-Raid ha perso la giusta via dopo 156 chilometri di prova speciale, convalidando un controllo orario sbagliato. Ritrovarla non è stato facile. A testimoniarlo è stato il suo ritardo da Al-Attiyah: oltre mezz'ora persa da Sainz, che ora si trova a 33' da Peterhansel nella classifica generale e sarà chiamato a una rimonta considerevole nei prossimi giorni se vorrà rientrare nei giochi per il successo finale. Oltre al danno, la beffa, perché al chilometro 235 Sainz si è dovuto fermare di nuovo per sostituire una gomma forata.

Chi invece ha rubato letteralmente la scena nel corso di questa tappa è Hank Lategan. Il pilota ufficiale Toyota Gazoo Racing ha firmato il primo exploit alla prima Dakar della sua carriera firmando un secondo posto d'autore, staccato di appena 2'27" dal compagno di squadra Al-Attiyah, ben più navigato di lui.

Sino a questo momento il sudafricano non aveva ancora dato prova delle sue qualità, mentre oggi ha sfoderato ciò per cui il team Toyota lo ha preso per sostituire Fernando Alonso. Ancora un'ottima prova per Yasir Seaidan, pilota del team SRT Racing al volante della prima Century CR6. Il saudita ha fatto molto meglio del compagno di squadra Mathieu Serradori, oggi ottavo a oltre 16 minuti dal miglior tempo di tappa.

Ancora un buon piazzamento per Khalid Al Qassimi, che chiude la Top 5 con la Peugeot 3008DKR preparata dal team Abu Dhabi Racing. Continua a migliorare anche Sébastien Loeb, oggi sesto con la Hunter del team Bahrain Raid Xtreme. Dopo la prova di 2 giorni or sono ci si attendeva un Martin Prokop ormai pronto per lottare per la Top 5. Oggi invece il ceco ha chiuso settimo, davanti a Serradori.

Nello stesso punto in cui Carlos Sainz ha di fatto perso mezz'ora, si è trovato in difficoltà anche Nani Roma. Il pilota del team Bahrain Raid Xtreme ha faticato a trovare la giusta strada, tanto da perdere circa 13 minuti.