Dakar, Auto, Tappa 2: riscatto di Al-Attiyah. Peterhansel leader

Preso atto della tappa deludente, quella d'apertura, svolta in maniera inaspettata da Nasser Al-Attiyah, oggi il pilota di punta della Toyota si è rifatto con una grande prestazione che lo ha portato a conquistare la seconda tappa della Dakar 2021, quella che ha portato la carovana da Bisha a Wadi Ad-Dawasir lunga 457 chilometri cronometrati.

In un percorso che ha presentato già le prime dune, il qatariota del team Toyota Gazoo Racing è partito subito forte, piazzando parziali interessanti tanto da issarsi subito tra i primi 3. La svolta, però, è arrivata al controllo orario posto al chilometro 351, quando ha superato Stéphane Peterhansel.

Da quel momento Al-Attiyah ha incrementato il proprio vantaggio su tutti i rivali, vincendo la seconda tappa di questa Dakar e portandosi a 37 vittorie complessive di tappa nell'arco della sua gloriosa carriera nei rally raid. Ma i numeri, in questo caso, contano molto meno del vero motivo d'interesse di questa prestazione.

Al-Attiyah, grazie alla vittoria di oggi, è tornato prepotentemente in gioco per la vittoria della manifestazione. Certo, la gara è appena iniziata, ma non perdere terreno dalle MINI John Cooper Works di Peterhansel e Sainz è vitale per poi poter sferrare l'attacco decisivo nella seconda settimana.

Se Toyota sorride grazie alla prestazione sublime della propria punta di diamante, la vetta della classifica generale rimane in casa MINI, ma cambia proprietario. Stéphane Peterhansel, grazie al secondo posto di tappa ottenuto oggi, ha scavalcato Carlos Sainz e ora è il nuovo leader dell'edizione 2021 della Dakar.

Sia Al-Attiyah che il pluri-vincitore francese della Dakar hanno sfruttato bene le difficoltà incontrate da Sainz, che oggi è stato costretto a entrare in prova per primo dopo aver vinto la tappa di ieri. Il madrileno ha faticato non poco, perdendo tanti minuti tra il controllo orario PS293 e il PK315. E' stato in quel frangente che ha visto svanire la sua leadership, ma questo già lo aveva messo in conto dopo la vittoria di ieri proprio per la conformazione della prova odierna.

Yazeed Al Rajhi si è riscattato dopo una prima tappa a dir poco deludente firmando il quarto tempo di speciale davanti al sempre efficace Matthieu Serradori (Century CR6). La top 5 è stata dunque completata dal francese e, dietro di lui, troviamo un altro transalpino che ha dato prova di essere incappato in una giornata storta appena 24 ore fa.

Stiamo parlando di Sébastien Loeb, oggi sesto di tappa con la prima BRX Xtreme Hunter realizzata dalla Prodrive. Le Century CR6 continuano a dimostrarsi vetture da non sottovalutare. Brian Baragwanath è tornato nella top 10 della classifica generale grazie al settimo tempo ottenuto oggi.

Non ha brillato Jakub Przygonski, alfiere del team Orlen Overdrive al volante di una Toyota Hilux, ma hanno avuto una giornata peggiore Bernhard Ten Brinke (Overdrive Toyota) e Giniel De Villiers, solo 23esimo di tappa a oltre 45 minuti dal compagno di squadra.

Niente riscatto nemmeno per Orlando Terranova, pilota del team X-Raid MINI, così come Nani Roma, 16esimo e ora finito a un passo dal perdere la Top 10 nella classifica generale. Da segnalare anche lo stop di Vaidotas Zala, protagonista della prima tappa non entrato in prova nella giornata odierna. Le cause del suo stop sono però ancora da chiarire.