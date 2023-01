Dakar | Auto, Tappa 13: Loeb firma un nuovo record

Sei di fila, sette in totale. Sébastien Loeb ha colto la sesta vittoria di tappa consecutiva alla Dakar 2023 vincendo la Tappa 13, la penultima di questa edizione che ha portato la carovana da Shaybah ad Al-Hofuf dopo 154 chilometri cronometrati, cogliendo un nuovo, clamoroso record.

Nella giornata di ieri, con il quinto successo di fila, Loeb aveva pareggiato il record ottenuto da Ari Vatanen. Oggi lo ha superato con un'altra prova d'autore, in cui si è trovato a battagliare per il successo odierno con il leader della classifica generale, Nasser Al-Attiyah, e a precederlo per quasi 6 minuti al traguardo. Per l'alsaziano del team Bahrain Raid Xtreme è la settima vittoria di tappa complessiva in questa edizione del rally raid.

Al-Attiyah è stato penalizzato con un minuto da aggiungere al tempo complessivo di tappa, ma questo non ha modificato la sua classifica finale odierna: secondo è arrivato e secondo è rimasto, pur vedendo avvicinare non poco Mattias Ekstroem.

Per Loeb una bella soddisfazione in una Dakar iniziata male, ma proseguita nel modo migliore. Certo, questi risultati non fanno altro che aumentare il rimpianto per quello che avrebbe potuto essere, ma che non sarà. Va però tenuto conto che Nasser Al-Attiyah non si è mai trovato in condizioni dali da dover spremere al massimo la Toyota GR Hilux T1+ ufficiale, dunque non sappiamo quale sia il reale potenziale della vettura giapponese.

Quel che è certo è che Prodrive ha realizzato una vettura, la Hunter, molto performante. E che sia riuscita a fare altrettanto anche Toyota, con l'aggiunta di un'affidabilità invidiabile dopo aver perso per diversi anni il rally raid a causa di guai con le forature (basti ricordare i duelli con MINI X-Raid prima dell'avvento di Audi).

Mattias Ekstroem ha colto il terzo posto di tappa, staccato di un minuti netto da Al-Attiyah. Lo svedese continua a confermare quanto l'Audi RS Q e-tron E2 sia competitiva, ma senza i due piloti più esperti e affermati - Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel - la Casa di Ingolstadt non ha quel plus per poter ambire a risultati ulteriormente di spicco.

Grande sorpresa il quarto posto del polacco Eryk Goczal, pilota del team Energylandia che ha dominato la classe SSV. Per la prima volta in questa Dakar un pilota di questa classe è riuscito a entrare in Top 10 della classe generale Auto, una bella soddisfazione per il giovane esordiente.

Top 5 completata da Henk Lategan con la seconda Toyota GR Hilux ufficiale al traguardo. Il sudafricano sta mettendo in cassaforte il quinto posto nella classifica generale dietro al compagno di squadra Giniel De Villiers, mentre dietro di lui, nella tappa, ecco il primo pilota privato: Yazeed Al-Rajhi.

Buona prova per Jakub Przygonski. Il polacco del team MINI X-Raid ha cambiato marcia in questa seconda settimana di gara: se fosse riuscito a mantenere questo standard anche nella prima, sarebbe addirittura in lotta non solo per la Top 5, ma anche per il podio. Invece il pilota della MINI si deve accontentare di buoni piazzamenti come il settimo di oggi davanti all'esordiente Lucas Moraes.

Il brasiliano, alla prima Dakar della carriera, continua a occupare saldamente il terzo gradino del podio virtuale e oggi si è tolto la soddisfazione di mettersi alle spalle un pilota talentuoso come il francese del team GCK Motorsport, Guerlain Chicherit.

Per quanto riguarda la classifica generale, con una tappa ancora da disputare prima della fine delle ostilità, Nasser Al-Attiyah si è portato a un passo dalla quinta vittoria assoluta della Dakar. Il qatariota di Toyota Gazoo Racing South Africa ha un vantaggio di un'ora e 21 minuti sul primo dei rivali, Sébastien Loeb.

Ormai chiusa la lotta per il gradino più basso del podio, con Lucas Moraes che ha un'ora di vantaggio sulle Toyota ufficiali di Giniel De Villiers e Henk Lategan. Il rookie brasiliano, pilota del team Overdrive Racing, sta compiendo una vera impresa e concluderla a podio sarebbe il giusto premio per una Dakar eccellente.

Brutta giornata per Brian Baragwanath. Dopo appena 19 chilometri il leader della classifica dedicata ai veicoli a 2 ruote motrici e settimo nella classifica generale delle Auto ha capottato la sua vettura rimanendo incastrato in un buco, giù da una duna. Fortunatamente l'equipaggio è uscito incolume dall'incidente, ma la sua Dakar è finita a poco più di una tappa dal termine. Una beffa.

Si infiamma così la lotta per il settimo posto della generale, con Juan Cruz Yacopini che ha scalato ben 3 posizioni superando Wei Han e Matthieu Serradori. I tre, però, sono racchiusi in meno di 3 minuti, dunque la lotta per la posizione sarà decisa nell'ultima tappa, quella di domani. Salvo il sesto posto di Martin Prokop: il ceco ha uno svantaggio di un'ora nei confronti di Lategan, ma ha un'ora di vantaggio sui tre in lotta per il settimo posto.

LightWeight Prototype: Guthrie vince, Jones amministra

Mitchell Guthrie concede il bis vincendo anche la Tappa 13 per quanto riguarda la classe dedicata ai LightWeight Prototype, la quinta complessiva della sua Dakar. Anche in questo caso la prova è stata decisa da dettagli, in quanto il pilota statunitense del team Red Bull Off-Road Junior ha vinto con un margine di appena 50 secondi sul primo dei rivali, Ignacio Casale.

Il cileno del team X-Raid Yamaha Supported è andato vicino per l'ennesima volta alla vittoria di tappa, ma gli è scivolata dalle mani proprio sul più bello. Ottima rimonta invece per Seth Quintero: dopo una prima parte di prova non esaltante, l'americano compagno di squadra di Guthrie ha recuperato fino al terzo posto, chiudendo ad appena 7 secondi da Casale.

Ancora positivo Ricardo Porem, compagno di squadra di Casale e sempre più in fiducia con il suo mezzo Yamaha. Oggi il portoghese ha firmato il quarto tempo precedendo la spagnola Cristina Gutierrez-Herrero, prima pilota del team Red Bull Can-Am Factory.

Austin Jones, leader della classifica generale di classe, ha amministrato il suo enorme vantaggio nei confronti di Quintero, accontentandosi del nono posto di tappa davanti all'ex leader Guillaume De Mevius (Grallyteam), solo decimo.

La classifica generale sorride a Jones: lo statunitense ha un margine di 54 minuti sul compagno di squadra Quintero. Ormai al sicuro anche la terza posizione di Guillaume De Mevius: il belga ha un margine di un'ora e mezza su Cristina Gutierrez-Herrero, mentre la spagnola dovrà dare tutto nella prova di domani per mantenere la quarta posizione.

Francisco Lopez Contardo ha rimontato e ora si è portato ad appena 34 secondi da lei quando manca una tappa al termine di questa edizione della Dakar.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 13

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 43h48'10” +1'10" 2 Loeb/Lurquin Hunter Prodrive BRX +1h21'42" +4'10" 3 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +1h35'50" 4 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +2h30'44" +4'00" 5 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +2h38'20" +20'10" 6 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +3h39'13" 7 Yacopini/Carreras Toyota GR Hilux T1+ +4h25'42" +0'10" 8 Han/Li SMG HW2021 +4h26'01" +1'00" 9 Serradori/Minaudieur Century CR6-T +4h28'31" 10 Halpern/Graue MINI JCW X-Raid +4h46'26" +15'00"