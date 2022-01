Dakar | Auto, Tappa 10: altra doppietta Audi. Vince Peterhansel

Per vederlo vincere una tappa alla 44esima edizione della Dakar abbiamo dovuto attendere ben 10 tappe, ma alla fine Stéphane Peterhansel ce l'ha fatta. Il pilota del team Audi ha vinto la prova che ha portato da Wadi Ad Dawasir a Bisha, regalando così la terza vittoria di tappa all'Audi.

Il pilota francese, vincitore di ben 14 edizioni della Dakar, ha vinto la tappa precedendo di 2 minuti e 6 secondi il compagno di squadra Carlos Sainz: questo significa che Audi porta a casa la seconda doppietta in questa Dakar 2022, la prima in cui si è presentata con un mezzo a propulsione completamente elettrica.

RS Q e-tron si conferma vettura molto veloce e affidabile dal punto di vista elettrico, ma c'è anche un'altra vettura che, tappa dopo tappa, certifica di essere cresciuta non poco rispetto alla passata stagione: si tratta della Hunter realizzata dalla Prodrive.

Oggi, la vettura del team Bahrain Raid Xtreme ha colto un ottimo terzo posto di tappa grazie a Orlando Terranova, sempre più protagonista in questa seconda settimana di gara. L'argentino ha registrato un ritardo di quasi 4 minuti da Peterhansel, ma ciò che più importa è che il suo ritardo dalla terza posizione nella classifica generale sia stato ulteriormente ridotto.

Ora Terranova ha un ritardo di 34 minti da Yazeed Al-Rajhi, pilota del team Overdrive Toyota. Forse, per mirare al podio, è troppo tardi, perché alla fine della competizione mancano appena 2 tappe, ma il passo del sudamericano potrebbe anche mettere pressione al saudita e alla Dakar nulla può essere dato per scontato.

In crescita anche Henk Lategan: dopo il secondo posto di ieri, oggi è arrivato il quarto ad appena 12 secondi da Terranova. Il pilota ufficiale della Toyota ha preceduto un Sébastien Loeb altalenante. A metà tappa l'alsaziano del team Bahrain Raid Xtreme sembrava poter recuperare diversi minuti ad Al-Attiyah nella classifica generale, ma un errore lo ha addirittura portato alle spalle del rivale per il successo assoluto della Dakar nella classe Auto.

Nell'ultima parte di tappa il 9 volte iridato WRC è riuscito a superare nuovamente Al-Attiyah, ma a recuperare poco più di un minuto. Dunque ora tra i due ci sono 32 minuti e 40 secondi quando mancano 2 tappe al termine delle ostilità.

Molto bella invece la lotta per il quinto posto, con ben tre piloti racchiusi in 8 minuti. Jakub Przygonski, pilota di punta del team MINI X-Raid, è quinto, ma ha un vantaggio di poco più di 4 minuti rispetto a Giniel De Villiers, vincitore della tappa di ieri. Settimo invece è Vladimir Vasilyev. Il russo del team X-Raid che corre al volante di una BMW X5 si trova a 4 minuti da De Villiers e a 8 da Przygonski. Una lotta per la Top 5 entusiasmante, con 3 piloti di assoluto valore a contenderselo sinoa ll'ultima tappa.

Continua a scalare posizioni della generale Mathieu Serradori (SRT Racing), ora nono con alle spalle Mattias Ekstrom (Audi Sport). Da segnalare il guaio che ha fermato in prova Martin Prokop. L'ex pilota WRC è stato costretto a fermare il suo veicolo - un Ford Raptor RS Cross Country - a causa di un guasto meccanico e, di conseguenza, a perdere una Top 10 che sino a questo momento era più che meritata.