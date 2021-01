Dakar, Auto, Tappa 1: ruggito di Sainz. MINI scatenate

La prima, vera tappa della Dakar 2021 ha subito svegliato l'animale da gara che è in Carlos Sainz. Il madrileno della MINI, dopo un Prologo difficile anche a causa di una foratura che lo ha costretto a partire oggi da 28esimo in prova, ha sfoderato una prova magistrale, da grande campione qual è, e si è preso il successo nella tappa d'apertura di questa edizione del rally raid che portava da Jeddah a Bisha.

Una prova di 700 chilometri, 277 di questi cronometrati. Sainz e Cruz, equipaggio di punta del team MINI X-Raid, hanno subito imposto un ritmo indiavolato, sebbene partissero con tanta polvere davanti a loro alzata dai 27 concorrenti partiti in prova prima di loro.

La loro tappa è stata una scalata verso il primo posto di speciale, ma anche della classifica generale. Va però sottolineato lo splendido duello scatenatosi da metà tappa in poi. Una sfida fratricida, tra le MINI John Cooper Works Dakar del madrileno campione nel 2020 e "Mister Dakar", il compagno di squadra Stéphane Peterhansel.

I due si sono scambiati un paio di volte la prima posizione, poi Sainz ha cambiato marcia, innestandone una ancora più alta precedendo Peterhansel sul traguardo con un margine di 25". Questo significa che Sainz e il francese si trovano ora in prima e in seconda posizione nella classifica generale, staccati tra loro di appena 8". Alla Dakar una vera e propria inezia.

La vera, grande sorpresa di giornata è il terzo posto di un grande Martin Prokop al volante della Ford. L'ex pilota di WRC è stato l'unico che è riuscito a mantenere un passo adeguato rispetto alle due MINI X-Raid ufficiali, tanto da essere salito in terza posizione della graduatoria generale davanti alle due Century CR6 del team SRT Racing di Methieu Serradori e Yasir Seaidan.

Il pilota francese ha firmato il quarto tempo anche nella tappa di oggi proprio davanti al compagno di squadra saudita, mentre Khalid Al Qassimi ha portato la Peugeot 3008DKR in sesta piazza davanti al miglior pilota del team Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers.

Il sudafricano non è l'unico esponente del team ufficiale Toyota in Top 10, perché proprio in decima posizione troviamo l'ormai ex leader della prima classifica generale di questa edizione della Dakar, ovvero Nasser Al-Attiyah. Dopo una buona partenza, svolta senza piloti davanti a lui, il qatariota ha incontrato difficoltà nella parte centrale della tappa. In quella finale, invece, è riuscito a recuperare parzialmente e a chiudere al decimo posto.

Ora Al-Attiyah è scivolato proprio in decima posizione nella classifica generale, staccato di oltre 11 minuti da Sainz e preceduto anche dall'ottimo Jakub Przygonski - su una Toyota Hilux del team Overdrive - e dal compagno di squadra Giniel De Villiers. Merita una menzione anche Nani Roma, miglior pilota del team Bahrain Raid Xtreme al volante della Hunter realizzata dalla Prodrive.

Il pilota spagnolo si trova in ottava piazza dopo un buon avvio di tappa, mentre Sébastien Loeb è andato incontro a una giornata da dimenticare. Il 9 volte iridato WRC ha faticato a trovare la giusta direzione nel corso della prova per il nuovo sistema di navigazione e ha chiuso addirittura al 22esimo posto anche a causa di 3 forature, staccato di oltre 24 minuti da Sainz.

Non sono andati bene nemmeno Yazeed Al Rajhi, Bernhard Ten Brinke e Orlando Terranova, grandi protagonisti ieri e assai in difficoltà oggi tanto da chiudere fuori dalla Top 10 sebbene dispongano di materiale di prim'ordine. Non è riuscito a ripetersi nemmeno Brian Baragwanath, primo ieri a pari merito con Al-Attiyah e oggi solo 21esimo, di poco davanti a Loeb.

Lightweight Vehicles: torna a vincere una donna dopo 16 anni!

Nella categoria Lightweight Vehicles è andata in scena un'altra giornata da ricordare. Cristina Gutierrez ha centrato la prima vittoria di tappa alla Dakar al volante della Red Bull OT3 della Overdrive.

Per la 29enne pilota spagnola si tratta del primo successo di tappa in carriera alla Dakar e la prima a 16 anni dall'ultima vittoria di tappa di una donna, conseguita da Jutta Kleinschmidt nel 2005 con accanto Fabrizia Pons nell'abitacolo di una Volkswagen Race Touareg 2.

Sino a metà prova tutto lasciava pensare a un clamoroso bis di Kris Meeke, vincitore del prologo di ieri e anche oggi autore di una prova magistrale. Il nord-irlandese del team PH Sport, però, è stato frenato dopo il rifornimento fatto al chilometro 177 a causa di un guasto meccanico sulla sua Zephyr.

A quel punto Cristina Gutierrez ha preso in mano la vetta della classifica di tappa e anche quella generale, divenendo la nuova leader della classe LightWeight Vehicles. Nella prova odierna bene Reinaldo Varela e Austin Jones, rispettivamente secondo e terzo ma primo e secondo di classe SSV.

Dakar 2021 - Classifica generale dopo la Tappa 1