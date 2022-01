Dakar | Auto, Tappa 1: Al-Attiyah vola. Giornata nera per Audi

La Tappa 1B della 44esima edizione della Dakar rischia già di essere uno snodo fondamentale per quanto riguarda la classifica generale e la lotta alla vittoria della classe Auto. Dopo aver vinto il Prologo nella giornata di ieri, Nasser Al-Attiyah ha colto il secondo successo di tappa.

Il qatariota del team Toyota Gazoo Racing si è imposto anche nella prima, vera tappa della Dakar 2022, la prima ad anello, che ha portato la carovana da Ha'il ad Ha'il, dopo 333 chilometri cronometrati di gara.

Si è trattato di una tappa a dir poco complessa per la navigazione, una tappa di deserto, in cui dal WayPoint posto al 160esimo chilometro è diventato tutto più difficile. L'unica costante di questa tappa è stata, appunto, la Toyota Holux numero 201, quella di Al-Attiyah, il quale ha vinto ancora e ha aperto un gap già considerevole sui principali rivali per la vittoria finale.

Al-Attiyah, partito decimo in prova, non ha avuto esitazioni degne di nota e ha battuto con 12'07" il primo degli inseguitori, l'ottimo Sébastien Loeb, al volante della prima Hunter del team BRX e realizzata da Prodrive.

L'alsaziano è stato autore di una prova regolare e, grazie a un passo più che buono, ha concluso al secondo posto, portendosi così al secondo posto nella classifica generale. Splendido terzo posto per un altro pilota che nel WRC ha corso: Martin Prokop.

Il polacco, al volante della prima Ford Raptor RS Cross Country ha firmato il terzo crono di giornata, staccato però di quasi 9 minuti da Loeb e di 21'21" da Al-Attiyah. Questo mostra quanto il ritmo del pilota della Toyota sia stato insostenibile per tutti, indirizzando la gara in maniera inattesa sin dalla prima tappa.

Se Toyota sorride anche grazie al quarto posto di Lucio Alvarez (Team Orlen) e al settimo di un Giniel De Villiers ancora non al cento per cento dopo aver contratto il COVID-19 nelle scorse settimane, Audi si trova ad affrontare una giornata a dir poco nera.

Al chilometro 153 della prova Stéphane Peterhansel è stato costretto a fermarsi in prova per aver rotto la sospensione posteriore sinistra sulla sua RS Q e-tron dopo un urto contro qualcosa che non è riuscito a individuare. A quel punto "Monsieur Dakar" è stato costretto a rimanere fermo e ad aspettare l'assistenza per cercare di riparare il danno e concludere la prova.

Ma non è tutto, perché se Peterhansel è ormai fuori dalla lotta per la vittoria e per il podio sin dalla Tappa 1, potremmo sostenere che anche Carlos Sainz sia nella medesima condizione. Lo spagnolo, già vincitore di tre edizioni della Dakar con 3 vetture differenti, si è perso verso il chilometro 250 della tappa odierna, perdendo oltre 2 ore da Al-Attiyah. Per completare la terribile giornata di Audi, il miglior pilota sarà alla fine Mattias Ekstrom, classificatosi ben fuori dalla Top 10 e con un ritardo da Al-Attiyah pari a un'ora e mezza.

Giornata difficile anche per tanti altri piloti di alta classifica, come Jakub Przygoski. Il polacco del team Orlen, al volante del primo Buggy, è ottavo di tappa ma staccato di quasi 41 minuti dal leader. Stesso discorso per Yazeed Al Rajhi, nono a quasi 43 minuti. Cyril Despres è decimo e chiude la Top 10 davanti alla seconda Hunter del team BRX, quella di Orlando Terranova.

Male Nani Roma (Team BRX), 18esimo a ore un'ora, così come Matthieu Serradori (Century). E' andata ancora peggio al secondo pilota di punta di Toyota Gazoo Racing, Henk Lategan, fermatosi dopo un centinaio di chilometri dal via della tappa per aver perso una ruota sulla sua Hilux ufficiale.

E' bene ricordare che la Dakar è un rally raid lungo, difficile e pieno di insidie, ma Audi ha visto svanire in poche ore quasi tutte le possibilità di centrare un grande risultato alla sua prima apparizione con un'auto, la RS Q e-tron, dalla propulsione elettrica. Per Toyota e Al-Attiyah, si aprono invece scenari difficilmente ipotizzabili alla vigilia: vedremo se il qatariota deciderà di gestire sin dalla prossima tappa o se deciderà di attaccare per prendere margine da subito sul primo dei rivali, Sébastien Loeb.

Light Weight Prototypes: Quintero si ripete, poi Lopez Contardo

Seth Quintero aveva già fatto vedere nel Prologo di ieri di avere l'intenzione di sfoderare il suo passo sin dall'avvio di questa lunga Dakar e oggi ha dato prova di quanto possa fare vincendo la categoria Light Weight Prototypes.

Il pilota del team Red Bull Junior ha fatto il bis nella prima tappa, battendo i due piloti principali del team EKS - South Racing: Francesco Lopez Contardo e Sebastian Eriksson. Il pilota cileno è riuscito a contenere il ritardo da Quintero a poco meno di 2 minuti. Lo svedese, invece, è a oltre 6 minuti dall'americano.

Cristina Gutuerrez-Herrero, dopo essere partita nel migliore dei modi, ha perso diverso tempo a metà tappa, nel tentativo di trovare un WayPoint che ha messo in seria crisi diversi piloti di rilievo in tutte le categorie. La spagnola ha chiuso la tappa al quinto posto.

Interessante la prestazione di Andreas Mikkelsen, all'esordio alla Dakar proprio in questa edizione. Il norvegese, assieme al navigatore Ola Floene, ha colto il settimo tempo, perdendo costantemente terreno a ogni WayPoint, ma ottenendo comunque un buon risultato.

Dakar 2022 - Classifica generale dopo la Tappa 1

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota Hilux 4X4 3h30'53” 2 Loeb/Lurquin Hunter BRX Prodrive +12'44" 3 Prokop/Chytka Ford Raptor RS +22'39" 4 Alvarez/Monleon Toyota Hilux 4X4 +27'42" 5 Vasilyev/Uperenko BMW X5 +28'58" 6 Halpern/Graue MINI Buggy JCW +29'37" 7 De Villiers/Murphy Toyota Hilux 4X4 +33'33" 8 Przygonski/Gottschalk MINI Buggy JCW +41'51" 9 Al Rajhi/Orr Toyota Hilux 4X4 +43'40" 10 Despres/Perry Peugeot 3008DKR +48'53"