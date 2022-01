Dakar | Auto, Prologo: brilla Al-Attiyah, poi l'Audi di Sainz

La 44esima edizione della Dakar è scattata nella mattinata italiana con il Prologo, ovvero la tappa che non ha fatto classifica ma ha delineato l'ordine di partenza della prima, vera tappa che si terrà domani, 2 gennaio 2022, nella tappa ad anello che scatterà e terminerà ad Ha'il.

Oggi la carovana ha affrontato un percorso cronometrato di appena 18,8 chilometri, quello che ha collegato - senza tenere conto dei tratti di trasferimento - da Jeddah ad Ha'il. Nella categoria Auto a ottenere il miglior tempo assoluto è stato uno dei grandi favoriti di questa edizione: Nasser Al-Attiyah al volante di una delle rinnovate Toyota Hilux 4X4 del team ufficiale Toyota Gazoo Racing.

Essendo quella di oggi una tappa volta a disegnare l'ordine di partenza della prima tappa, che prenderà il via domani, è chiaro come Al-Attiyah non abbia fatto alcun calcolo, preferendo di gran lunga partire per primo sin dalla prima tappa.

Interessante la strategia che potrebbe aver adottato Audi Sport. In seconda posizione troviamo Carlos Sainz e Lucas Cruz al volante della prima RS Q e-tron. L'equipaggio spagnolo è arrivato al traguardo staccato di 12" dai leader, mostrando già buone cose dal punto di vista prestazionale riguardo la vettura elettrica portata in Arabia Saudita da Audi.

Se Sainz ha coperto la strategia Toyota, Stéphane Peterhansel - un altro dei tre piloti di Audi e pluri vincitore della Dakar - ha scelto la strategia opposta, ovvero quella di partire indietro rispetto ai grandi favoriti per la vittoria finale al pari del nuovo compagno di squadra, Mattias Ekstrom.

Il francese e lo svedese, entrambi nuovi portacolori di Audi Sport, hanno rispettivamente colto il 14esimo e 15esimo tempo, che li porterà a prendere il via dopo diversi avversari nella prima tappa di gennaio. Peterhansel, a fine tappa, ha confermato la sua volontà di non chiudere in Top 10 in vista della giornata di domani e così ha adottato un ritmo di gara piuttosto lento per i suoi standard. Missione compiuta. Il vero Peterhansel si vedrà da domani, quando la classifica inizierà a contare davvero.

La stessa strategia sembra averla scelta il team Century, che anche quest'anno propone Mathieu Serradori e Brian Baragwanath. Proprio quest'ultimo ha firmato il terzo tempo di tappa, a un soffio dal crono di Sainz e della sua Audi. Il francese, invece, non è andato oltre il 19esimo tempo.

Il Prologo ha messo in evidenza anche il pilota destinato a essere la seconda guida di Toyota Gazoo Racing, ovvero Hank Lategan, quarto al volante della seconda Toyota Hilux ufficiale. Chiude la Top 5 Sébastien Loeb, con la prima Hunter del team BRX (Bahrain Raid Xtreme). L'alsaziano sta correndo per la prima volta con il nuovo navigatore Fabian Lurquin. Per il team che utilizza le vetture realizzate dalla Prodrive un buon inizio, considerando anche il settimo tempo di Nani Roma e Alex Haro Bravo.

Da non sottovalutare Yazeed Al Rajhi, autore di ottime gare nel corso delle ultime edizioni e desideroso di mettersi alla prova anche quest'anno al volante di una Toyota Hilux gestita dal team Overdrive. Il saudita si trova al sesto posto, ovvero tra le due Hunter di Loeb e Roma.

Giniel De Villiers, accompagnato dal nuovo navigatore Dennis Murphy, è ottavo con la terza Toyota Hilux ufficiale, mentre dietro di lui troviamo il polacco Jakub Przygonski, al volante del primo Buggy MINI John Cooper Works del team X-Raid Orlen. Chiude la Top 10 Orlando Terranova, terzo pilota del team BRX.

Dakar 2022 - Auto - Classifica del Prologo

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota Hilux 4X4 10'56” 2 Sainz/Cruz Audi RS Q e-tron +12" 3 Baragwanath/Cremer Century CR6 +36" 3 Lategan/Cummings Toyota Hilux 4X4 +36" 5 Loeb/Lurquin Prodrive Hunter BRX +37" 6 Al Rajhi/Orr Toyota Hilux 4X4 +47" 7 Roma/Haro Bravo Prodrive Hunter BRX +49" 8 De Villiers/Murphy Toyota Hilux 4X4 +50" 9 Przygonski/Gottschalk MINI JCW Buggy +1'01" 10 Terranova/Oliveras Carreras Prodrive Hunter BRX +1'06"