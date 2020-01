Dakar: Alonso rompe una sospensione e perde quasi un'ora!

Fernando Alonso ha incontrato oggi i primi, veri inconvenienti che spesso sorgono in una gara difficile e lunga come la Dakar.

Attorno il chilometro 160 il pilota asturiano è stato costretto a fermarsi dopo aver colpito una roccia. Nell'impatto si è rotta una ruota e il braccio superiore della sospensione della Toyota Hilux numero 310 del team Toyota Gazoo Racing.

Questo ha costretto Alonso e Coma a uno stop di quasi un'ora. Un vero peccato per Fernando, che sino a quel momento era accreditato del sesto tempo provvisorio della tappa che oggi porta la carovana da Al Wajh a Neom.

Ricordiamo che nella prima tappa di questa Dakar 2020, il 2 volte iridato di F1 era riuscito a concludere in 11esima posizione, ma anche a far innervosire orlando terranova per alcuni comportamenti in tratti particolarmente sabbiosi che hanno reso difficile il sorpasso all'esperto argentino.