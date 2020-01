Dakar, Alonso: "Il 2° posto è ben di più di quanto sperassi"

Ormai da qualche giorno Fernando Alonso dichiarava di avere come obiettivo quello di terminare una tappa della Dakar 2020 in Top 3. Che l'ex pilota di F1 stesse andando bene, forse meglio del previsto, è cosa certa, ma le sue speranze sembravano davvero essere destinate a rimanere un desiderio. E nulla più. Invece oggi, nella Tappa 8 ad anello, Fernando c'è riuscito.

Anzi, ha fatto molto di più. Ha occupato sempre una posizione in Top 5 per tutta la prova, poi, anche grazie a un errore di ..., è riuscito a salire in seconda posizione nella tappa e a chiudere a poco più di 4 minuti di ritardo dal vincitore, Mathieu Serradori.

All'arrivo al bivacco, Alonso non ha nascosto tutta la sua felicità per la seconda posizione ottenuta oggi: "Abbiamo visto il nostro tempo mentre stavamo tornando al bivacco e stavamo quasi per pizzicarci, per cercare di capire se fosse un sogno o se fosse tutto vero. La tappa per noi è andata molto bene, non abbiamo avuto problemi. Abbiamo forato circa al chilometro 350, ma non ci ha creato problemi".

"Quando abbiamo tagliato il traguardo ci siamo resi conto di esserci divertiti molto. Quinti ieri, secondi oggi. Ora non vogliamo fermarci. Speriamo di continuare così anche nella giornata di domani"

"Nel team e all'interno dell'abitacolo della nostra Hilux c'era grande gioia, c'era emozione, perché sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato. Quando passi le dune e le tue paure, poi arrivi all'obiettivo e sei tra i migliori, è davvero una grande gioia. Dobbiamo sempre ricordare da dove veniamo. Non sapevamo nemmeno come si accendesse la vettura...".

Fernando ha anche segnato il miglior parziale negli ultimi 50 chilometri di gara, in una zona piena di dune prima di raggiungere la fine della speciale: "Erano dune, il punto in cui ne abbiamo trovate di più. Ma eravamo tranquilli, perché sono arrivate appena dopo la nostra foratura".

"Ora siamo in un buon momento, l'inerzia è dalla nostra parte. Spero che arrivino giorni difficili. Più sono difficili e meglio è. Spero ci siano dune e sia complessa, perché più la gara è di questo tipo, più possiamo cercare di sfruttare le situazioni a nostro favore. Quindi siamo in attesa degli ultimi giorni di gara.

"Ho fatto esperienza sulle dune in un test ad Abu Dhabi 3 settimane fa e la zona era molto simile a questa. E' stato un test molto difficile, tre giorni d'inferno. Se le prossime tappe avranno un percorso simile a quella zona, allora potrebbero succedere molte cose".

"Penso che domani sarà il giorno più difficile. Proveremo a fare una buona tappa senza avere problemi. Forse fare anche un brutto risultato potrebbe essere utile per noi in vista delle prossime tappe, ma di certo non lo cercheremo con forza. Ma se chiuderemo decimi o 12esimi potremo cercare di ottenere una vittoria nelle 2 tappe che mancheranno alla fine. Potrebbe essere una buona occasione, ma con il risultato di oggi posso anche stare zitto ed essere contento".

Quando gli è stato chiesto se avesse raggiunto i suoi obiettivi in questa Dakar, Fernando ha risposto: "Ho raggiunto molto di più. Sono andato ben oltre gli obiettivi personali che mi ero dato prima di iniziare la Dakar. In Marocco mi sono sentito a mio agio, ma ero a 15 minuti dal leader in tappe da 250 chilometri. Non sapevo se alla Dakar sarei stato a mezz'ora o competitivo come oggi. Il secondo posto non era un mio obiettivo ragionevole. Mi sto godendo il momento".

