Dakar, Alonso: "Felice della Top 5, ma ora voglio di più!"

Fernando Alonso e Marc Coma hanno assaporato oggi per la prima volta la Top 5 in una tappa della Dakar. Per loro, da quando corrono assieme, è stata nettamente la giornata più positiva, considerando poi la disavventura che hanno dovuto subire nella giornata di ieri rompendo una sospensione.

Il quinto posto di oggi è il miglior risultato dell'ancor breve carriera di Fernando nei Rally Raid, se si esclude il piazzamento al Rally Ula-Neom di qualche settimana fa. Oggi l'asturiano ha potuto approfittare di una posizione di partenza molto buona, dovuta proprio ai problemi avuti ieri.

Alla fine della giornata, Fernando ha completato la tappa in quinta posizione assoluta: "La verità è che questa è stata una giornata molto positiva. Abbiamo potuto spingere, avendo una buona visibilità. Oggi è sempre successo qualcosa, dunque siamo riusciti spesso ad avere completa visibilità, avendo così un buon ritmo".

"La tappa è stata molto bella, mi sono divertito. L'unica battuta d'arresto è arrivata nella parte finale, perché abbiamo perso un po' di tempo nei pressi di un fiume. Non trovavamo la strada giusta, ma la giornata è stata ottima", ha dichiarato Alonso una volta arrivato al bivacco.

"Quanto accaduto ieri è stata una sorpresa. Ero molto contento del mio ritmo e delle sensazioni che abbiamo avuto. Il risultato è stato negativo, perché non volevamo certo sprecare quelle ore per sistemare il guaio che abbiamo avuto. Anche oggi sono stati molto a mio agio con la vettura. Se penso a 7 mesi fa, quando ancora non riuscivo a salire su una duna, mentre ora ho chiuso quinto una tappa della Dakar, posso dire di essere contento. Questa è una nota positiva".

"Io, però, voglio sempre di più e spero di poter sfruttare una buona posizione di partenza domani o nei prossimi giorni per provare a fare meglio, a ottenere altro, e arrivare al traguardo di una tappa magari tra i primi 3, o magari vincere una tappa. Questa sarebbe una cosa ancora più magica".

Alonso chiarisce che in questa Dakar non si aspettava certo di poter lottare con i migliori. Anche perché, come detto, sino a pochi mesi fa non era in grado di affrontare le dune.

"Non sono venuto qui alla Dakar per vincere o salire sul podio. Sono consapevole dei miei attuali limiti, soprattutto quest'anno. 5 mesi fa non conoscevo Marc Coma, né avevo mai lasciato le gare su asfalto, e ci sono cose che richiedono tempo per essere fatte. Essere in grado di cambiare disciplina ed essere tra i migliori al mondo è sempre la sfida più grande che ho", ha continuato Fernando.

"Ora però sappiamo che arriveranno momenti anche più difficili di quelli già vissuti. E succederà a tutti. Oggi abbiamo visto la Peugeot di Al Qassimi che era demolita. Succederanno un sacco di altre cose a tanti piloti. Speriamo di averne il meno possibile e raggiungere la Tappa 12 con l'obiettivo di finire la gara e vivere per intero questa esperienza".

"Se riuscirò ad avere un buon ritmo e una buona visibilità, spero di arrivare tra i Top 3 o vincere una tappa, che a oggi sembra impossibile. Ma dopo queste tappe ho più fiducia e un morale più alto. So di avere più potenziale da esprimere, ma penso anche che tutti l'abbiano. Ti danno il roadbook al mattino, esci e vai al 90% perché non hai fiducia. Quest'ultima parte di tappa mi ha lasciato un sapore agrodolce in bocca, perché ci siamo persi un paio di volte ed è stata un'area in cui ci sono state molte difficoltà. Ci sono tratti in cui vai a 160 e poi devi rallentare fino a 30 km/h".

"Ci sono cambi di ritmo davvero bestiali alla Dakar. Con la mia mancanza d'esperienza non so se posso andare più forte o meno. Mi fido di Coma, quando mi dice che sto affrontando la sfida più difficile. Ovvero capire di non poter avere un ritmo costante. Devi saper superare gli scogli che ti si presentano legati alla velocità, ai cambi di ritmo e visibilità".