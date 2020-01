Dakar, Alonso: "E' stata la tappa migliore che abbia mai fatto"

Fernando Alonso e Marc Coma continuano ad alternare buone prove ad altre rivedibili e comprensibilmente costellate da problemi, sfortune ed errori. La Tappa 5 della Dakar, però, ha risollevato il morale dell'asturiano, il quale ha concluso in settima posizione assoluta a 12'33" dal vincitore della prova Carlos Sainz.

Arrivato al bivacco di Ha'il, Alonso si è mostrato sorridente, chiarendo immediatamente di aver corso la miglior tappa della carriera proprio in questa giornata, penultima prova prima della sosta di metà evento.

"Per quanto riguarda il ritmo, è stata sicuramente la miglior prova che ho fatto sino a ora sia in Marocco che in Arabia Saudita e alla Dakar. Avremmo potuto chiudere quarti senza molti dei problemi che abbiamo avuto a inizio tappa, con due forature arrivate nei momenti meno opportuni".

"Quando siamo entrati nel tratto sabbioso eravamo già a 8 minuti dai primi, ma da quel momento penso proprio che il nostro ritmo sia stato buono. Tornare sulla sabbia non è male. Hai un sacco di impronte dei piloti che ti hanno preceduto e quindi molti vantaggi. Domani avremo una buona posizione di partenza e sono molto felice di aver trascorso una giornata con tanti dossi da affrontare a una certa velocità".

"Vedendo i parziali, oggi avremmo potuto chiudere quarti. Dal chilometro 200 abbiamo recuperato diversi minuti su tutti, tranne sui primi 3, dai quali abbiamo perso un minuto, forse 2. Nei tratti in cui si corre in fiumi asciutti e su fondi pieni di pietre non sono a mio agio, mi trovo meglio sulla sabbia, tra le dune. Non a caso nella seconda parte di tappa di oggi ho avuto un ritmo migliore e questa è certamente una buona notizia".

Alla domanda legata a una sua possibile Top 3 nella generale senza la rottura della sospensione nella seconda tappa, Fernando ha risposto: "Non credo, perché abbiamo comunque perso minuti in tutte le tappe. Senza il problema del secondo giorno forse saremmo a 50 minuti dal leader, non avrei pensato alla classifica generale. Ora voglio fare delle belle tappe e voglio riuscire a fare una giornata con un buon ritmo. Magari se succede qualcosa a chi sta davanti, puoi recuperare delle posizioni senza sudare".

Alonso ha affermato di essere sorpreso da se stesso per il ritmo che riesce a mantenere in questi primi giorni della Dakar, specialmente mettendosi a confronto con piloti che hanno 10 anni d'esperienza in più di lui in una gara così difficile".

"ieri eravamo dietro a tanti piloti. Oggi, invece, siamo andati bene. L'importante è avere il ritmo dei primi 6-7: Al Rajhi, De Villiers... Che già per me è una gioia enorme perché non arrivo dal mondo dei rally ed è stata una sfida che ho dovuto affrontare una volta che ho approcciato questa disciplina".

"Le tappe che abbiamo già fatto erano particolarmente adatte ai buggy, la MINI ha avuto un vantaggio stratosferico, perché attraversa i tratti pieni di pietre senza problemi. Quando possono sgonfiano le gomme... Non so se Al-Attiyah possa attaccarle, ma stando a quanto visto, le MINI sono di un'altra categoria".