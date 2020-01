Dakar, Alonso: "Deluso per la foratura ma contento per i progressi"

Fernando Alonso e Marc Coma hanno dimostrato anche questa domenica di essere in grado di stare con i migliori, specie in una tappa di velocità elevate come quella odierna che ha portato la carovana della Dakar da Riyadh a Wadi al Dawasir dopo il giorno di riposto. L’aspetto sportivo, però, è passato in secondo piano a seguito della scomparsa di Paulo Goncalves.

Gli spagnoli del Toyota Gazoo Racing si sono insinuati tra i primi quattro nei primi chilometri, ma una foratura a 250 km dal traguardo gli ha fatto perdere tempo per poi farli precipitare al sesto posto con un ritardo di 7’49’’ da Carlos Sainz e Lucas Cruz.

Nonostante ciò, il primo pensiero di Alonso è andato a Paulo Goncalves scomparso a 40 anni: “E’ stata una tappa molto negativa a causa dell’incidente avvenuto questa mattina tra le moto. Questo avvenimento fa passare in secondo piano ogni conclusione che si può trarre a livello personale al termine di questa giornata”.

Alonso ha poi analizzato la settima tappa elogiando il lavoro svolto da Marc Coma: “Abbiamo cercato di disputare una buona tappa. Marc è stato ancora una volta incredibile ed abbiamo svolto tutto il lavoro in modo perfetto dal punto di vista della navigazione. E’ andato tutto molto bene e stavamo tenendo un buon ritmo”.

“Purtroppo abbiamo accusato una foratura. La ruota si è disintegrata ed ha danneggiato il corpo vettura. Abbiamo dovuto ridurre la velocità di circa 10 Km/h e questo ci è costato 3 – 4 minuti di ritardo negli ultimi 250 Km. Senza questo problema saremmo stati più vicini ai primi 3 e questo è un segnale positivo per noi”.

Alonso e Coma hanno però cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno ammettendo come il ritardo alla fine avrebbe potuto essere anche maggiore: “Nonostante tutti i problemi siamo arrivati al traguardo. Ne abbiamo parlato in macchina. In alcuni casi un problema simile allo pneumatico può danneggiare non solo la carrozzeria ma altri elementi importanti e farti perdere molto tempo. Nonostante l’inconveniente siamo stati fortunati e siamo stati in grado di finire la tappa senza problemi”.

“E’ stata una giornata semplice perché c’erano alcune zone in cui si andava in sesta per chilometri e chilometri tenendo il volante dritto e senza particolari difficoltà. Non erano presenti pietre, quindi la foratura è stata ancora più sorprendente. Anche Nasser ha rimediato una foratura nella prima parte della tappa, ma noi vogliamo sfruttare al massimo il nostro ritmo”.

Dopo aver concluso positivamente la sua prima settimana, Alonso ha poi voluto analizzare l’evoluzione degli scenari che si stanno delineando: “Quando ho visto i tempi alla fine ho avvertito un mix di frustrazione e rabbia per quanto successo, ma sono stato anche felice nel vedere i progressi. Poter essere tra i migliori anche oggi ci dà la speranza di poter migliorare negli ultimi cinque giorni”.

L’equipaggio spagnolo partirà sesto nell’ottava tappa di 474 Km, e Alonso si è detto ottimista dopo essere entrato tra i primi 15 nella classifica generale: “In questa fase della gara sarebbe stato penalizzante partire tra i primi data la presenza di dune, quindi partire sesto non è male. Adesso dobbiamo attaccare e sperare che vada tutto bene”.

