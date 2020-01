Dakar, Alonso: "Aspettavano tutti il mio incidente, ma sono qui"

I due spagnoli della Toyota Gazoo Racing hanno capottato per due volte arrivando in cima ad una duna; uscendo comunque incolumi dal doppio ribaltamento, si sono dovuti fermare per sostituire due ruote, rimuovere la parte di paraurti anteriore e i fari del loro Hilux.

Alonso e Coma hanno completato la prova (accorciata di 223km) ad 1h17'33" dal vincitore Carlos Sainz, guadagnando 4" negli ultimi 50km.

"Sto bene, ma il capottamento iniziale ci ha rovinato l'intera Tappa - ha detto l'asturiano arrivato al bivacco - Siamo qui, quindi reputo la giornata positiva perché non abbiamo perso molto, solamente una posizione. Ma non mi importa essere 6° o 13°, sono contento perché è stata un'altra giornata difficile".

"So che il mio incidente è la notizia del giorno, ci saranno state 1000 persone in ogni posto ad attendermi, ma siamo qui e siamo fortunati. Abbiamo subito una battuta d'arresto, siamo al 14° posto in quella che è la prima Dakar e abbiamo perso solo qualche minuto, mentre altri non hanno ancora terminato la prova. Abbiamo incontrato Nani Roma che riparava la macchina, mentre noi siamo al parco chiuso. So che non sono le dichiarazioni che uno vorrebbe sentire, ma il fatto è che sono soddisfatto della giornata".

Alonso e Coma sono al 14° posto in classifica generale ad 1h06" dalla Top10.

"Mi sento fortunato ad essere ancora in grado di proseguire la Dakar, è molto difficile e non ci arrendiamo. Non siamo venuti qui pensando fosse una passeggiata, l'obiettivo era vincere qualche Tappa e ci stiamo provando divertendoci. Oggi volevo riuscirci e ho sbagliato, ma almeno ci ho provato ed è quello che bisogna fare sempre".

Scorrimento Lista #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 1 / 11 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 2 / 11 Foto di: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 3 / 11 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 4 / 11 Foto di: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 5 / 11 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 6 / 11 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 7 / 11 Foto di: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 8 / 11 Foto di: A.S.O. Fernando Alonso, Marco Coma, Toyota Hilux 9 / 11 Foto di: Bartek Boba Fernando Alonso, Marco Coma, Toyota Hilux 10 / 11 Foto di: Bartek Boba Fernando Alonso, Marco Coma, Toyota Hilux 11 / 11 Foto di: Bartek Boba

Related video