Dakar, Al-Attiyah: "Le 3 forature di oggi sono incomprensibili!"

Sin dalle prime battute della tappa d'apertura della Dakar 2020 Nasser Al Attyah sembrava lanciato verso il primo successo di questa edizione del Rally Raid più celebre al mondo. Dopo i primi chilometri competitivi, il qatariota aveva già un grande vantaggio nei confronti dei diretti rivali. Poi ben 3 forature lo hanno costretto a rallentare, perdendo la leadership della corsa.

Al-Attiyah ha così completato la prima tappa, che ha portato da Jeddah ad Al Wajh, in quarta posizione assoluta alle spalle delle 3 MINI di Zala - vincitore - Peterhansel e Sainz.

"Abbiamo fatto un ottimo lavoro sin dall'inizio e quando eravamo in testa abbiamo purtroppo sofferto a causa di 3 forature", ha dichiarato Al-Attiyah una volta arrivato al bivacco. "Poi, negli ultimi 100 chilometri di gara, ho deciso che avrei dovuto solo arrivare al termine perché non avevo altre gomme di scorta e non potevo più permettermi di avere altre forature. Oggi abbiamo avuto comunque un'ottima velocità e domani avremo una buona posizione di partenza. Scatteremo come quarti in tappa, vedremo cosa accadrà domani".

Il tempo perso da Al-Attiyah e Baumel è stato accumulato quasi tutto a causa delle tre forature, mentre la navigazione nella prima tappa è filata quasi completamente liscia.

"Nessun problema di navigazione. Matteo ha fatto davvero un grande lavoro. Solo in un punto ci siamo persi per 2 o 3 minuti, anche perché era un posto difficile. Poi non abbiamo più avuto alcun problema".

Al-Attiyah è tornato sul problema che lo ha rallentato oggi, ovvero le 3 forature, senza esitare nel tirare in ballo il lavoro fatto e che dovrà fare BF Goodrich per migliorare i propri prodotti in vista delle proprie edizioni.

"Non capisco davvero le tre forature. Credo che BF Goodrich debba sviluppare le gomme, perché quelle che usiamo hanno ormai 4 anni. Anche in Marocco abbiamo avuto gli stessi problemi. Il problema è che non c'è competizione per quanto riguarda i gommisti. Se ce ne fosse almeno un'altro, sono sicuro, le cose sarebbero differenti. Ma guardate i buggy. Loro non hanno mai avuto un problema".

"Noi e De Villiers siamo partiti con 3 gomme di scorta. Tante vetture con 4 ruote motrici hanno avuto gli stessi problemi. Ma vedremo domani. Devo parlare con i tecnici di BF Goodrich e avere spiegazioni".