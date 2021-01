Dakar: abbuoni a Sunderland e Brabec per i soccorsi a Price

Come era abbastanza prevedibile, la classifica della nona tappa della Dakar 2021 ha cambiato faccia per quanto riguarda le moto. Ricky Brabec e Sam Sunderland infatti si sono fermati a prestare soccorso a Toby Price, quando l'australiano della KTM è stato vittima dell'incidente che poi lo ha costretto al ritiro, quindi era inevitabile che la direzione gara gli avrebbe restituito diversi dei minuti persi in quei frangenti.

Il pilota della KTM e quello della Honda erano quindi precipitati rispettivamente a 30'34" e a 39'26" nella generale. Dopo aver calcolato il tempo che hanno perso nei soccorsi a Price, però, la direzione gara ha deciso di restituire 16 minuti al britannico e 22 al vincitore della passata edizione.

Questo ha cambiato sensibilmente sia la classifica di giornata che la generale. Brabec, infatti, è andato a comporre una tripletta Honda nella classifica della nona tappa, infilandosi tra i compagni Kevin Benavides e Nacho Cornejo, con un ritardo di 1'18" dall'argentino. Un risultato che gli ha permesso di scalare due posizioni anche nella generale, nella quale ora è quarto a 17'26" dal leader Cornejo, quindi non ancora tagliato fuori.

Ma anche le quotazioni di Sunderland, ultimo alfiere della KTM rimasto in lizza per la vittoria dopo il ritiro di Price, si sono rialzate decisamente: il britannico infatti è di nuovo terzo a 14'34" nella generale. Ad aver perso delle posizioni sono stati quindi Joan Barreda e Daniel Sanders, che nella classifica originaria risultavano terzo e quinto, mentre ora si ritrovano in quinta e sesta posizione nell'assoluta, con i loro distacchi che invece sono rimasti invariati.

Dakar 2021 - Classifica generale Moto aggiornata dopo la Tappa 9