Dakar 2025: ecco le date, il percorso e tutte le novità

La Dakar 2025 è ormai una realtà e, in occasione della presentazione di sabato, gli organizzatori hanno annunciato il percorso e le date della 47ª edizione della corsa più dura del mondo. Si partirà il 3 gennaio da Bisha e si terminerà il 17 dello stesso mese a Shubaytah, due luoghi già noti alla carovana in un evento che presenterà alcune novità.

Il direttore del rally, David Castera, ha progettato un evento che cerca l'equilibrio per mantenere l'emozione fino alla fine, anche se con alcuni punti chiave, come l'ormai famosa Tappa delle 48 ore introdotta l'anno scorso, la Marathon, e la partenza di massa su una delle prove speciali, così come il passaggio attraverso il Quartiere Vuoto verso la fine. Tuttavia, ciò che ha colpito maggiormente è stata la divisione dei percorsi tra le auto e i camion rispetto alle moto, il che significa che in realtà è stato necessario tracciare molti più percorsi.

A ciò si aggiungerebbe una sorta di Power Stage, proprio come fa il WRC la domenica a ogni evento, ed è un'idea che dovrebbe approdare nel resto del Campionato del Mondo Rally-Raid, anche se entro il 2026 dopo i test in Portogallo per cercare di avvicinare il pubblico.

Le novità della Dakar 2025

#5 Red Bull GASGAS Factory. Daniel Sanders Foto di: Red Bull Content Pool

L'edizione 2025 sarà caratterizzata da tre novità principali, sia per quanto riguarda i percorsi separati che per quanto riguarda la partenza di massa e la cosiddetta Power Stage. Motorsport.com ha incontrato David Castera per una breve chiacchierata con i media, durante la quale ha spiegato quali sono le novità della Dakar e, sebbene abbia insistito sulla volontà di mantenere l'avventura dell'Empty Quarter, è stato necessario fare qualcosa per mantenere i piloti in condizioni di gara: “Quest'anno abbiamo fatto percorsi diversi per auto, camion e moto. Abbiamo la tappa di 48 ore, che è di due giorni, quindi sto lavorando ad altre quattro prove speciali completamente diverse per le categorie, con tre conseguenze".

“La prima idea è che quelli dietro, i dilettanti, finirebbero molto tardi la sera, perché in Arabia Saudita fa buio molto presto, e poi, se partono tutti insieme, perché partiranno tutti allo stesso modo per 300 metri e separeranno i loro percorsi, per dare anche un piccolo tocco, si riuniranno per fare rifornimento e torneranno di nuovo per l'arrivo”, ha detto. “In questo modo, quasi nessuno partirà di notte, a meno che non sia molto lento o in difficoltà, finirà una gara quasi tutto il giorno, e per me è un altro modo di correre che è importante”.

“La seconda conseguenza è che i piloti dovranno navigare molto di più, i copiloti avranno molto lavoro da fare. E la terza è la sicurezza, soprattutto per le moto, che non si mescoleranno alle auto e non avranno la polvere, non si sorpasseranno a vicenda o ci saranno lamentele", ha commentato David Castera. “Inoltre, ci siamo ritrovati con l'Empty Quarter, una cosa che avevo in mente da quando abbiamo iniziato i lavori”.

“Tutti sono molto contenti delle dune, ma poi dobbiamo vedere come fare, con tappe non molto lunghe nel mezzo del rally, e io farò quello che nessuno pensa, perché è anche vero che mi piace. Avremo tre giorni, con le tappe 10 e 11 con grandi dune, e la piccola tappa 12 per finire, con una partenza di massa che ricorda i vecchi tempi della Dakar, quando si partiva tutti insieme", ha continuato.

“Stiamo provando a fare qualcosa di simile, e faremo come nel WRC con la Power Stage, chi vince ottiene più punti per il campionato mondiale”, ha detto. “Quindi, giocheremo un po‘ con l'ultima prova speciale, che è breve e si concluderà con un bivacco un po’ speciale, perché mi piace l'idea di essere vicino al deserto, che è il DNA della Dakar, e faremo un bivacco tradizionale, un po' in stile africano, con la tenda maratona per dare un tocco diverso, lo spirito di ciò che mi piace”.

Caratteristiche della Dakar 2025

#502 Boss Machinery Team De Rooy Iveco: Janus van Kasteren, Darek Rodewald, Marcel Snijders Foto di: A.S.O.

David Castera ha voluto fare qualcosa di meglio per le diverse categorie, quindi auto, camion e moto avranno percorsi diversi in alcune tappe, ma non è tutto. Il francese ha dichiarato di ascoltare sempre le persone che lo circondano, sia i piloti che il suo team, e questo è ciò che ha generato la Dakar 2025.

“Dico che tutto esce dalla mia testa, che metto tutto insieme, ma sono sicuro e credo di avere la capacità di ascoltare. È importante ascoltare l'opinione di tutti e vedere i dilettanti e i professionisti, che hanno grandi sogni, ma c'è sempre un'idea, conosco bene le persone che sono con me", ha detto il direttore del rally.

Pertanto, la gara inizierà con un Prologo e un anello nella città di Bisha, dove sarà allestito un bivacco che non sarà il più spettacolare a causa della posizione, ma le sorprese arriveranno verso la fine. Per le tappe 10, 11 e 12, i concorrenti si dirigeranno verso il pericoloso e sconosciuto Quartiere Vuoto, con prove speciali di oltre 350 chilometri, oltre alla 48 Ore che ha avuto tanto successo nella scorsa edizione e che rimarrà invariata.

“L'idea è di essere più o meno come l'anno scorso, perché credo di aver trovato un equilibrio che mi piace e che piace anche ai piloti. Loro finiscono molto contenti, quindi voglio continuare su questa strada, e abbiamo lavorato per mantenere questo livello di difficoltà, non ci sono prove speciali con meno di 350 chilometri, tranne l'ultima, e tutto sarà complicato", ha rivelato.

Tuttavia, per la maratona ci sarà una leggera modifica, in quanto non ci saranno collegamenti in quanto tali, ma i corridori arriveranno al bivacco e ripartiranno la mattina seguente dallo stesso posto, quindi non avranno la possibilità di fare piccole trappole, come ha qualificato David Castera.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ci saranno alcuni cambiamenti, con particolare attenzione alla categoria Stock, nota come T2, dato che al momento c'è poco interesse e si sta lavorando per convincere altri costruttori ad aderire a Toyota. Il direttore del rally ha parlato di Jaguar o Defender come candidati ad entrare, anche se si pensa più al 2026 in modo da incoraggiare i partecipanti, perché “ci vuole tempo”.

Ultimate presterà attenzione alle prestazioni di ogni vettura e utilizzerà un sistema molto simile al Balance of Performance [BoP] che esiste nel WEC, come ha spiegato il francese, anche se questo si baserà solo sulla potenza della vettura attraverso la coppia del motore. Questo permette di “essere molto precisi sulla potenza di ogni vettura per raggiungere l'equilibrio”.