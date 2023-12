Dakar 2024 | Audi RS Q e-tron aggiornata: ecco tutte le novità

Il prossimo 5 gennaio ripartirà la caccia alla Dakar, con Audi Sport che sarà ancora ai nastri di partenza con tre vetture, le RS Q e-tron che hanno intenzione di diventare le prime vetture a propulsione elettrica a vincere nella categoria assoluta dedicata alle auto.

La Casa tedesca, per raggiungere il proprio scopo (anche a fronte della forte concorrenza), ha lavorato in maniera approfondita sulle vetture, nonostante il piano che dovrà portare Audi in Formula 1 nel 2026 abbia inevitabilmente sottratto risorse importanti al progetto dedicato al rally raid più celebre al mondo.

Le RS Q e-tron che anche nel 2024 saranno affidate agli equipaggi formati da Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Mattias Ekstroem/Emil Bergkvist sono state aggiornate in tutti i principali aspetti per cercare di portare a Ingolstadt il celebre trofeo della Dakar. Andiamo a scoprire cosa è stato cambiato o modificato.

"Le capacità fondamentali della RS Q e-tron sono state dimostrate dai nostri piloti e copiloti con sei vittorie di tappa e altri 22 podi (sempre di tappa) Rally Dakar dal 2022", afferma Rolf Michl, responsabile di Audi Motorsport. "Ora si tratta di mostrare le nostre prestazioni nel modo più costante possibile, in modo da poter lottare per le posizioni di vertice".

Audi Sport ha analizzato le precedenti uscite, identificato i punti deboli e stabilito chiare priorità per l'ulteriore sviluppo. Leonardo Pascali, nuovo Direttore Tecnico del progetto, si è concentrato su cinque argomenti chiave con il suo team di sviluppo dall'inizio dell'estate.

Performance

Photo by: Audi Communications Motorsport Audi RS Q e-tron

Nel motorsport odierno le prestazioni sono alla base di una vettura da competizione, anche in quelle dedicate ai rally raid, da sempre questioni di resistenza ma, al giorno d'oggi, anche di lotte serrate contro avversari e cronometro.

Ecco perché in Audi sono state riviste quasi tutte le componenti, dal software al telaio, dalla carrozzeria alla trasmissione. Dopo la Dakar dello scorso anno, i piloti avevano chiesto di poter lavorare maggiormente sugli assetti per migliorare il bilanciamento. Il team ha lavorato su molle e ammortizzatori per venire incontro alle loro richieste.

Non è tutto, perché la RS Q e-tron è stata oggetto di una cura dimagrante importante in ogni componente per avvicinarsi maggiormente al peso minimo di 2.100 chilogrammi, nonostante l'aumento di peso delle nuove gomme per la competizione. Audi ha lavorato sul cofano posteriore, sulle pinze dei freni divenute più piccole, così come la pedana per il copilota. Il peso minimo delle vetture T1 (le Toyota GR Hilux, per esempio) aumenterà a 2.010 chilogrammi.

E' stato modificato anche il rapporto peso-potenza delle vetture T1U di Audi rispetto alle T1. Se all'inizio del 2023 i kW di potenza massima dei motori elettrici era di 271, nel 2024 aumenteranno fino a 286 per via di una modifica al regolamento.

Affidabilità

Le Audi RS Q e-tron sono state fermate nel corso delle ultime due Dakar da diversi problemi. Sebbene lo scorso anno l'affidabilità fosse migliorata, il risultato finale 2023 non è stato all'altezza delle iniziali aspettative (via di incidenti). Ecco perché Audi ha lavorato sodo per ridurre o eliminare potenziali situazioni pericolose che sono state viste sulle vetture nelle due edizioni precedenti del rally raid.

Photo by: Audi Audi RS Q e-tron

Nel corso della Dakar 2023 i piloti Audi sono stati spesso costretti a fermarsi a causa di pietre che andavano a incastrarsi tra i montanti, le pinze dei freni e i cerchi. Quest'anno sono stati cambiati gli elementi di fissaggio dei montanti e questi consentono di avere maggiore spazio libero, in modo tale da espellere i sassi da quella zona in modo più facile.

E' stato fatto anche un lavoro importante sui cerchi, ora divenuti più robusti nei fianchi per rendere meno vulnerabili le gomme di nuova generazione realizzate per la Dakar 2024 dal fornitore ufficiale BF Goodrich.

Photo by: Audi Audi RS Q e-tron

Sicurezza

Gli incidenti che nel 2023 hanno frenato Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel hanno indotto Audi a lavorare ancora sulla sicurezza dopo aver notato finestre per poter incrementarla.

Pascali spiega: "Il nostro obiettivo era quello di ridurre il picco di accelerazione verticale durante gli atterraggi dopo i grandi salti". Intervenendo sulle molle, sugli ammortizzatori e sul bump stop del telaio, gli ingegneri hanno distribuito meglio una parte del carico nel tempo. In questo modo è stato possibile ottenere un controllo ottimale della piattaforma, così importante per le prestazioni complessive della vettura".

Photo by: Audi Audi RS Q e-tron

"Un secondo fattore che contribuisce è la schiuma dei sedili. Essi contribuiscono a distribuire i carichi sul conducente e sul copilota per un periodo di tempo più lungo, riducendo così i picchi di carico. Gli sviluppatori si sono concentrati in particolare sulla rigidità dei materiali e sulle geometrie della schiuma dei sedili, tenendo anche conto di come la temperatura dell'abitacolo influenzi la rigidità della schiuma".

"I responsabili hanno pensato anche alla protezione degli occupanti dopo un brusco atterraggio frontale del veicolo, come nel caso del secondo incidente di Carlos Sainz al Rally Dakar 2023, che si è concluso con il ribaltamento della vettura. Il crash box in CFRP all'estremità anteriore della struttura del telaio è ora più lungo, senza compromettere l'angolo di attacco, così importante nei rally cross-country. Ora assorbe meglio di prima l'energia generata da questi incidenti".

Comfort

Un altro aspetto che dovrebbe aiutare i piloti a migliorare le prestazioni e la loro guida è il lavoro fatto dagli ingegneri di Audi Sport sulla schermatura acustica, l'impermeabilizzazione dell'abitacolo e, soprattutto, dal punto di vista dell'ergonomia del cofano anteriore.

Questo elemento è stato ripensato per respingere meglio fango e acqua. Questo dovrebbe permettere ai piloti di avere un parabrezza più pulito nel corso delle varie tappe che affronteranno tra pochi giorni, riducendo i pericoli e, se possibile, migliorando le prestazioni a livello cronometrico a fine tappa.

Photo by: Audi Audi RS Q e-tron

Tempi di manutenzione del veicolo

Migliorare la vettura non è solo questione di performance e di affidabilità, ma anche di tempistiche dedicate alla sua manutenzione. Ecco perché il team è intervenuto per semplificare le operazioni mettendo mano ancora una volta alla RS Q e-tron.

Sono state modificate le connessioni bullonate, i portautensili, i dispositivi di riempimento per i fluidi, le soluzioni di bloccaggio della carrozzeria.

Photo by: Audi Communications Motorsport #211 Team Audi Sport Audi: Mattias Ekstrom, Emil Bergkvist

"Il nostro team di ingegneri ha migliorato ulteriormente la RS Q e-tron con molte soluzioni creative", afferma Rolf Michl, Responsabile Motorsport. "I piloti e i copiloti, così come tutti i meccanici e gli ingegneri, traggono vantaggio dalle idee fantasiose. Riteniamo di essere preparati al meglio per il Rally Dakar".

Audi Sport ha provato tutte queste nuove soluzioni a partire dallo scorso luglio. Dopo 6 mesi di collaudi, queste saranno montate sulle RS Q e-tron ufficiali di Sainz, Peterhansel ed Ekstroem per dare la caccia alla vittoria assoluta alla Dakar 2024.