Dakar 2023 | Zala nuovo pilota del team Bahrain Raid Xtreme

Alla Dakar 2023 mancano ancora 4 mesi, ma i team si stanno organizzando per arrivare ben preparati e provare a ottenere il miglior risultato possibile. Dopo una buona crescita nel 2022 che ha portato il team a concludere al secondo posto con Sébastien Loeb nella categoria Auto, il Bahrain Raid Xtreme ha annunciato oggi l'ingaggio di un nuovo pilota per la prossima edizione del rally raid più celebre al mondo.

BRX ha annunciato di aver messo sotto contratto Vaidotas Zala, che alla Dakar 2023 correrà al volante di una Hunter realizzata dalla Prodrive. Il pilota lituano, celebre per aver vinto la prima speciale in assoluto da quando la Dakar si è spostata a correre in Medio Oriente, avrà così la prima, grande opportunità di correre al volante di una vettura che ha mostrato di poter vincere non solo tappe, ma anche la manifestazione intera.

"Per me è un'opportunità enorme, quella di correre al volante di una Hunter della Prodrive alla Dakar 2023. Per me sarà la prima vera opportunità di correre con una vettura ufficiale e che ha dimostrato di poter vincere", ha dichiarato Zala dopo l'annuncio del suo passaggio in BRX.

"Non vedo l'ora soprattutto di correre accanto a un pilota del calibro di Sébastien Loeb, un'icona per ogni pilota di rally. Dopo il mio primo test svolto a Dubai sono rimasto strabiliato dalle possibilità che offre la Hunter, dunque sono sicuro che la Dakar 2023 sarà il rally più interessante della mia carriera", ha concluso Zala.

Il pilota lituano, che nelle ultime edizioni ha sfiorato spesso la Top 10 - 12esimo il miglior risultato, ottenuto nel 2019 - avrà ancora il supporto dello sponsor Teltonika, che già lo ha accompagnato alla Dakar 2022. Questo è un aspetto importante, perché la Hunter del 34enne sarà riconoscibile per una livrea totalmente blu e non rossa come quelle che avranno Sébastien Loeb, Nani Roma e Orlando Terranova.