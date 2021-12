Dakar 2022 | Petrucci è negativo al COVID, può correre!

Grande sospiro di sollievo per Danilo Petrucci, che è risultato negativo al COVID-19 dopo il secondo tampone e quindi potrà prendere parte alla Dakar.

Il precedente test effettuato all'arrivo in Arabia Saudita dal pilota della KTM aveva riscontrato la presenza del Coronavirus nel suo corpo, dunque era stato subito isolato in attesa di ulteriori analisi.

Nella bolla dei partecipanti al Rally Raid più famoso del mondo, il protocollo prevede una settimana di quarantena in questi casi, ma con la variante Omicron in circolazione i medici dell'organizzazione ASO e della FIA hanno previsto ulteriori tamponi molecolari per verificare la veridicità di essi.

A quanto pare, il primo cui era stato sottoposto Petrucci era un classico 'falso positivo', per cui - dopo esami del sangue più approfonditi - nella notte fra giovedì e venerdì al ternano è stata data via libera per essere al via della 44a edizione dell'evento, la prima in carriera per lui.

"Chiaramente sono molto contento di essere al via della Dakar, è stato un percorso lungo ed intenso fatto di un paio di mesi difficili, anche perché nell'ultimo mi sono pure rotto una caviglia", dice Petrucci ai microfoni di Motorsport.com, raggiunto al bivacco questa mattina.

"Ce la metterò tutta in questa partecipazione, soprattutto per arrivare alla fine e divertirmi. E' la mia prima esperienza e non vedo l'ora di cominciarla".

Danilo Petrucci, KTM Factory Racing Photo by: KTM Images