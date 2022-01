Dakar 2022 | Niente Marathon, le tappe 2 e 3 saranno normali

Le prime 48 ore della Dakar 2022 sono state vissute in maniera frenetica ed emozionante al bivacco di Ha'il, nel nord dell'Arabia Saudita. Dopo il Prologo che li aveva condotti qui da Jeddah e la prima tappa di domenica, i piloti avrebbero dovuto affrontare due giorni di tappa Marathon, nei quali non avrebbero potuto avere supporto dalle rispettive assistenze.

Ma il forte acquazzone iniziato sabato pomeriggio ad Ha'il ed in tutta la regione settentrionale del paese ha inondato il bivacco di Al Artawiyah, dove i concorrenti avrebbero dovuto dormire in tenda, senza i loro meccanici e senza attrezzature. Di conseguenza, l'organizzatore del rally (ASO) ha deciso di trasformare la seconda e la terza tappa in due normali giornate di gara, con l'assistenza al termine.

L'unico cambiamento al percorso è invece sulla seconda sezione di trasferimento, che invece di terminare ad Al Artawiyah, finirà al bivacco di Al Qaisumah, a 100 km dal Kuwait. ASO sta ancora lavorando a questa nuova sezione di collegamento, ma anche alla partenza della terza tappa, che sarebbe stata modificata.

Alcuni dei concorrenti più esperti e anche i team ufficiali della categoria auto si erano lamentati parecchio per una Marathon (nella quale i partcipanti possono solo assistersi a vicenda e devono portare più pezzi di ricambio e gomme di scorta) inserita così presto. Un qualcosa che in precedenza non era mai successo nella storia della Dakar.

La seconda tappa presenterà la prima grande catena di dune e prevede 338 chilometri cronometrati e 230 di collegamento. Quest'ultima parte però, come detto, sarà modificata nel tragitto che condurrà al secondo bivacco della 44° edizione del rally.

"La Marathon è stata inserita così presto per ragioni logistiche. Non volevo andare direttamente ad Al Qaisumah, quindi abbiamo trovato un'opzione intermedia. Ma non potevamo andare con tutto il personale del rally lì", ha spiegato il direttore della gara, David Castera, a Motorsport.com nei giorni che hanno preceduto la partenza.

"E' per questo che abbiamo deciso di fare la Marathon proprio lì, altrimenti non ne avremmo fatta neanche una quest'anno. La questione logistica è fondamentale in un evento come questo e condiziona la parte sportiva. Non avevamo altra scelta", ha concluso.

Foto: i danni causati dalla Marathon nella Dakar 2021

#1 Monster Energy Honda Team: Ricky Brabec 1 / 48 Foto di: Honda Racing #18 Monster Energy Yamaha Rally Team: Ross Branch 2 / 48 Foto di: Yamaha Motor Racing #349 Sodicars Racing Chevrolet: Perez Manuel Plaza, Monica Plaza 3 / 48 Foto di: Sodicars Racing #77 Husqvarna Factory Racing: Luciano Benavides 4 / 48 Foto di: Husqvarna #349 Sodicars Racing Chevrolet: Perez Manuel Plaza, Monica Plaza 5 / 48 Foto di: Sodicars Racing #349 Sodicars Racing Chevrolet: Perez Manuel Plaza, Monica Plaza 6 / 48 Foto di: Sodicars Racing #77 Husqvarna Factory Racing: Luciano Benavides 7 / 48 Foto di: Husqvarna #2 Husqvarna Factory Racing: Pablo Quintanilla 8 / 48 Foto di: Husqvarna #2 Husqvarna Factory Racing: Pablo Quintanilla 9 / 48 Foto di: Husqvarna #88 Monster Energy Honda Team: Bort Joan Barreda 10 / 48 Foto di: Honda Racing #88 Monster Energy Honda Team: Bort Joan Barreda 11 / 48 Foto di: Honda Racing #74 FN Speed - KTM Team: Jaume Betriu 12 / 48 Foto di: Mediagé #74 FN Speed - KTM Team: Jaume Betriu 13 / 48 Foto di: Mediagé #74 FN Speed - KTM Team: Jaume Betriu 14 / 48 Foto di: Mediagé #74 FN Speed - KTM Team: Jaume Betriu 15 / 48 Foto di: Mediagé #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 16 / 48 Foto di: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 17 / 48 Foto di: Honda Racing #44 GASGAS Factory Team: Laia Sanz 18 / 48 Foto di: GasGas Factory Racing #44 GASGAS Factory Team: Laia Sanz 19 / 48 Foto di: GasGas Factory Racing #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo 20 / 48 Foto di: Honda Racing #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo 21 / 48 Foto di: Honda Racing #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo 22 / 48 Foto di: Honda Racing #327 Repsol Rally Team Toyota: Pujol Isidre Esteve, Txema Villalobos 23 / 48 Foto di: Mediagé #327 Repsol Rally Team Toyota: Pujol Isidre Esteve, Txema Villalobos 24 / 48 Foto di: Mediagé #327 Repsol Rally Team Toyota: Pujol Isidre Esteve, Txema Villalobos 25 / 48 Foto di: Mediagé #327 Repsol Rally Team Toyota: Pujol Isidre Esteve, Txema Villalobos 26 / 48 Foto di: Mediagé #2 Husqvarna Factory Racing: Pablo Quintanilla, #77 Husqvarna Factory Racing: Luciano Benavides 27 / 48 Foto di: Husqvarna #317 X-Raid Mini JCW Rally Team Bmw: Vladimir Vasilyev, Dmitro Tsyro 28 / 48 Foto di: X-Raid Team #317 X-Raid Mini JCW Rally Team Bmw: Vladimir Vasilyev, Dmitro Tsyro 29 / 48 Foto di: X-Raid Team #77 Husqvarna Factory Racing: Luciano Benavides 30 / 48 Foto di: Husqvarna #317 X-Raid Mini JCW Rally Team Bmw: Vladimir Vasilyev, Dmitro Tsyro 31 / 48 Foto di: X-Raid Team #317 X-Raid Mini JCW Rally Team Bmw: Vladimir Vasilyev, Dmitro Tsyro 32 / 48 Foto di: X-Raid Team #18 Monster Energy Yamaha Rally Team: Ross Branch 33 / 48 Foto di: Yamaha Motor Racing #18 Monster Energy Yamaha Rally Team: Ross Branch 34 / 48 Foto di: Yamaha Motor Racing #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 35 / 48 Foto di: X-Raid Team #42 Monster Energy Yamaha Rally Team: Adrien Van Beveren 36 / 48 Foto di: Yamaha Motor Racing #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 37 / 48 Foto di: X-Raid Team #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 38 / 48 Foto di: DPPI #1 Monster Energy Honda Team: Ricky Brabec 39 / 48 Foto di: Honda Racing #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger 40 / 48 Foto di: DPPI #302 X-Raid Mini JCW Team: Stéphane Peterhansel 41 / 48 Foto di: DPPI #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 42 / 48 Foto di: X-Raid Team #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 43 / 48 Foto di: X-Raid Team #42 Monster Energy Yamaha Rally Team: Adrien Van Beveren 44 / 48 Foto di: Yamaha Motor Racing #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 45 / 48 Foto di: DPPI #6 Monster Energy Yamaha Rally Team: Franco Caimi 46 / 48 Foto di: Yamaha Motor Racing #1 Monster Energy Honda Team: Ricky Brabec 47 / 48 Foto di: Honda Racing #300 X-Raid Mini JCW Team: Carlos Sainz 48 / 48 Foto di: DPPI