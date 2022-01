Dakar 2022 | E' allarme attentato dopo l'esplosione di Jeddah

La terza edizione della Dakar in Arabia Saudita è iniziata oggi a Jeddah con un prologo molto breve, appena 18,8 chilometri, ma l'attenzione è stata deviata intorno alle 18:30 ora locale da un comunicato stampa ufficiale rilasciato da ASO, promotore del raid che ha messo non poca tensione all'interno del bivacco.

Nel testo, gli organizzatori hanno emesso un allarme di sicurezza per i circa 3.500 presenti al bivacco, dopo un preoccupante incidente avvenuto il 29 dicembre all'Hotel Donatello di Jeddah, nel quale è esplosa una vettura.

In una prima dichiarazione, rilasciata il 30 dicembre alle 22:51, la ASO ha detto di essere "consapevole di un incidente avvenuto questa mattina fuori dall'Hotel Donatello, che ha portato al ferimento di un pilota". Ha anche aggiunto che il ferito, Philippe Boutron, è stato curato in un ospedale di Jeddah. Il suo veicolo si è fermato improvvisamente e ha iniziato a bruciare dopo un'esplosione.

ASO ha promesso di indagare sull'incidente e di trasmettere ulteriori informazioni quando saranno disponibili, dicendo di essere in costante contatto con le autorità locali per "attuare tutte le misure necessaria per garantire la piena sicurezza di tutti i partecipanti e i fan della Dakar 2022".

Una seconda comunicazione è arrivata alle 18:25 ora locale di sabato, dicendo che nell'auto vi erano sei passeggeri, 5 di questi rimasti illesi.

"Solo il conducente dell'auto ha subito gravi ferite alla gamba e ha dovuto subire un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono in miglioramento e si sta preparando il suo rimpatrio in Francia. Il suo veicolo si è arrestato improvvisamente e, altrettanto improvvisamente, è esploso. L'origine dell'accaduto è ancora sconosciuta", si legge nel documento diffuso sia in lingua inglese che in francese. Ma David Castera in un collegamento con France 4 ha ammesso che c'è il timore che possa esserci stato un attentato.

Boutron, presidente della squadra di calcio francese US Orléans che milita in Liga 2, era iscritto alla gara per correre con un byggy da dividere con Mayeul Barbet. Il francese doveva iniziare la sua nona Dakar, dopo aver terminato 33esimo nel 2021.

ASO sta indagando sull'incidente con la polizia saudita che era sulla scena e non ha ancora escluso la possibilità di un attentato.

Tuttavia, gli organizzatori della Dakar hanno deciso di rafforzare la sicurezza che era già in atto dalla sua prima edizione nel paese arabo nel 2020 e che era stata rafforzata per questa edizione. "L'intero percorso, gli alberghi e i bivacchi beneficeranno quindi di un aumento significativo della sicurezza. In questo contesto, vi chiediamo di osservare la massima vigilanza", conclude il comunicato stampa.