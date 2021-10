Dakar 2022 | Carlos Checa correrà nella categoria Auto!

A 10 anni dall'ultimo titolo mondiale della sua carriera, e l'ultimo della Ducati nella World Superbike, Carlos Checa si regalerà tra poche settimane una nuova, esaltante avventura: correrà la Dakar 2022.

Il pilota spagnolo, noto per essere stato un centauro dall'ottima carriera nel motorsport, ha deciso di raddoppiare le ruote. Al rally raid più celebre al mondo correrà infatti al volante di una vettura.

Checa sarà schierato dal team MD Rallye Sport, che metterà al suo servizio un Buggy Optimus per cercare di arrivare in fondo all'edizione 2022 che si terrà nuovamente in Arabia Saudita.

Carlos Checa, con MD Rallye Sport alla Dakar 2022 Photo by: MD Rallye Sport

Il suo navigatore sarà Ferran Marco, 46enne che ha già diverse Dakar alle spalle - ben 15 - la prima svolta nel 1997. Le ultime apparizioni di Marco sono avvenute nella categoria Camion da copilota del team Tatra e poi con Albert Llovera nel team De Rooy-Iveco.

Checa si sta allenando nel corso di questi giorni in Marocco per arrivaer pronto alla Dakar 2022, che si terrà dal 2 al 14 gennaio.

"La verità è che volevo partecipare alla Dakar da diverso tempo e, finalmente, quest'anno ho avuto tutte le circostanze a mio favore per poter accettare questa sfida", ha dichiarato Checa.

"Da quando ho lasciato la Superbike non ho smesso di provare moto e vetture e la Dakar è la massima espressione delle corse automobilistiche dal punto di vista dell'avventura e della sfida. Queste cose mi hanno sempre attratto".