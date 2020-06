Dakar 2021: si resta in Arabia Saudita, ma con Tappe nuovissime

La 43a edizione della Dakar si svolgerà ancora in Arabia Saudita, ma con un percorso totalmente nuovo composto da 11 Tappe, un Prologo e con l'introduzione della nuova categoria Classic.

Nonostante la pandemia di COVID-19 facesse pensare inizialmente che non si sarebbe tornati in Medio Oriente, gli organizzatori hanno invece confermato per il 2021 lo stesso paese che ad inizio anno ha visto Carlos Sainz e Ricky Brabec trionfare rispettivamente su auto e moto.

La Dakar 2021 comincerà il 3 gennaio dalla città di Jeddah per concludersi poi il 15 sempre lì; l'ultima volta che il rally raid era partito così presto risale al 2017, quando il 2 gennaio c'era stato il via ad Asunción (Paraguay) e conclusione a Buenos Aires 12 giorni più tardi.

Il Prologo del primo giorno deciderà l'ordine di partenza della Tappa 1, con le verifiche tecniche che si terranno a Jeddah l'1 e il 2 gennaio; la sosta è prevista per il 9 ad Ha'il.

David Castera e tutto il team della ASO hanno lavorato da remoto nelle loro abitazioni in questo periodo riuscendo in tre mesi a stilare un nuovo programma con un percorso totalmente inedito.

“In realtà non è proprio quello che volevamo perché avremmo desiderato attraversare 2-3 paesi, che però non saranno possibili perché la pandemia di Coronavirus ci ha impedito di recarci là per vedere i territori - spiega il direttore della gara a Motorsport.com - Queste cose vanno fatte per bene, parlando coi governi e non c'era soluzione, ma manterremo la Dakar in Arabia Saudita".

"Purtroppo al momento non si può viaggiare e vedere i nuovi percorsi, ma nei prossimi anni ci andremo. L'Arabia Saudita è grande e ci sono un sacco di opzioni alternative, per questo le strade del 2021 saranno al 100% nuove. Non volevamo replicare quelle di quest'anno, ci saranno giusto 50-80 km uguali, ma penso che sarà un'ottima gara".

La 43a edizione, la terza nella storia che rimane nel singolo paese dopo Perù 2019 e Arabia Saudita 2020, avrà due prove ad anello per dare un po' di respiro all'assistenza e ridurre i km di collegamento, più una Tappa Marathon senza assistenza al termine. Rispetto al Sud America, quest'anno i percorsi di collegamento erano stati già ridotti dal 50% al 35,12%.

Tutti i dettagli riguardo le Tappe debbono ancora essere rivelati (aspetteremo come sempre novembre), ma si sa già che verranno toccate quattro nuove regioni: Al-Jawf (al nord), Qassim (centro), e Asser ed Al-Baha nella parte sud-ovest della penisola.

Inoltre, per la prima volta, avremo in azioni i protagonisti della Classe Dakar Classic riservata alle vetture ai camion precedenti l'anno 2000, che affronteranno un percorso parallelo e daranno così lustro alla storia dell'evento.

“Qualche città sarà la stessa, altre nuove, ma a novembre diremo tutti - continua Castera - Come detto, il percorso è totalmente nuovo. La prima settimana del 2020 ha sorpreso tutti ed è piaciuta come programma, quindi dobbiamo mantenere questa cosa con nuovi percorsi e panorami".

Uno degli aspetti su cui l'organizzazione si è data da fare è il miglioramento della sicurezza dei concorrenti, specialmente sulle tratte a bassa velocità, dopo le tragedie di quest'anno che ci hanno strappato Paulo Gonçalves ed Edwin Straver.

“Abbiamo fatto un buon lavoro col programma satellitare scegliendo bene le strade, lo spirito è dare importanza alla tecnica e meno alla velocità, con Tappe che hanno caratteristiche molto differenti fra dune, terreni più duri, zone guidate e altre più veloci. Diciamo che sono più o meno contento, non è proprio quello che volevo, ma vediamo come funziona".

"Le ricognizioni cominceranno all'inizio di settembre, siamo convinti che lì avremo la gara pronta all'85-90%".