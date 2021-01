Dakar, Camion, Tappa 6: tripletta della Kamaz

È stato il turno di Airat Mardeev: Eduard Nikolaev, lo “stratega” del team Master, aveva un obiettivo molto chiaro, portare anche il vincitore della Dakar 2015 sul podio. E l’operazione è riuscita perfettamente nella sesta tappa che ha portato il gruppo dei camion ad Ha’il dopo una speciale di 448 km. Airat ha collezionato il sesto successo di tappa della sua carriera, costruendo una tripletta Kamaz che si è poi concretizzata anche in un tris nella graduatoria assoluta.

La seconda edizione del Rally Raid in Arabia Saudita ha preso una piega molto chiara a favore dell’Armata russa, visto che Martin Macik con l’Iveco Powerstar continua a perdere terreno: il settimo posto nella frazione odierna a 12’30” da Mardeev lo ha fatto scendere dal podio, dopo l’incredibile finale di tappa di ieri che ha ridimensionato le ambizioni del forte ceco.

Anzi Martin deve guardarsi dal ritorno di Ales Loprais capace di portare il suo Praga V4S DKR al traguardo di tappa subito dietro ai tre Kamaz e il distacco si è ridotto a poco più di cinque minuti.

La sensazione, però, è che non ci sia storia nella 43esima edizione della Dakar: Dmitry Sotnikov conduce l’assoluta con un margine di 37 minuti su Anton Shalibov e oltre un’ora su Airat Mardeev. Da questo momento il trio russo potrà ridurre il passo e controllare la gara dopo la giornata di riposo di domani che arriva nel momento giusto per tirare il fiato.

Siamo sicuri che lo zar Nikolaev punterà a dare via libera all’ultimo asso del power Master: ci riferiamo ad Andrey Karginov che continua ad accusare piccoli e grandi problemi, ma ciò nonostante il campione in carica ha guadagnato due posizioni in classifica, portandosi all’ottavo posto assoluto sfruttando la giornata storta di Martin Soltys e Ignacio Casale, i due portacolori della Tatra che hanno pagato quasi un’ora portandosi ai margini della Top-10.

Mentre Siarhei Viazovich si è definitivamente ritirato ieri dopo le ultime vicissitudini, si registra l’ascesa di Aliaksei Vishneuski che ha issato il MAZ 6440RR rimasto al sesto posto nella generale: il 28enne di Minsk sembra tornato in lizza per un possibile terzo posto, visto che è staccato da Mardeev di mezz’ora.

Sarebbe un piazzamento strepitoso visto che aveva pagato un’ora e mezza nella prima tappa. Da allora ha iniziato una splendida rimonta priva di gravi errori.

La classifica generale

6. Tappa (Al Qaisumah-Ha'il)

speciale: 448 km; trasferimento: 170 km; totale: 618 km