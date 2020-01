Dakar, Camion, Tappa 5: l'egemonia è Kamaz!

Dmitry Sotnikov conquista la prima vittoria nella Dakar in Arabia Saudita e si aggiudica la quinta tappa che ha portato dalle terribili pietraie di Al Ula alle dune di sabbia di Ha'il dopo una speciale di 353 km.

Il russo ha guidato la tripletta dei Kamaz 43509 che stanno dominando la scena: due giorni fa Dmitry aveva rischiato il ritiro dopo aver seriamente danneggiato l'anteriore del camion contro un masso coperto dalla sabbia e oggi si è aggiudicato la tappa con grande autorevolezza, potendo contare su una giornata senza problemi.

La superiorità russa va consolidandosi giorno per giorno: dietro ad Andrey Karginov, che capeggia la graduatoria generale, è sbucato Anton Shibalov giunto piazzato anche nella tappa odirna a 3'06" da Sotnikov. Il vincitore della prima e quarta speciale ha scavalcato nell'assoluta il MAZ 6440RR di Siarhei Viazovich che anche oggi ha accumulato un distacco di 16 minuti che lo portano a quasi 24 minuti da Karginov.

Il team Kamaz Master evidenzia una superiorità di mezzi, tecnici e organizzativi, che rendono difficile la vita a qualsiasi avversario: la MAZ sta facendo un miracolo con Viazovich che resta alle calcagne dei bestioni russi, ma inesorabilmente accumula del ritardo ogni giorno nonostante stia disputando un raid pressoché perfetto.

La Kamaz ha vinto quattro delle cinque speciali disputate portando alla ribalta tre dei quattro piloti che compongono lo squadrone. L'edizione araba della Dakar non gioca a favore di Eduard Nikolaev: il vincitore delle ultime tre edizioni è incappato anche oggi in una giornata nera. Lo zar era quinto fino way-point del km 152 e poi ha accusato un problema meccanico che lo ha costretto a una lunga riparazione nella quale ha perso diverse ore, tant'è che al momento non è ancora uscito dal tratto cronometrato.

Dopo le due forature di ieri è arrivata una mazzata per Eduard che viene buttato giù dall'alta classifica: finora è l'unico che non ha tratto la minima soddisfazione da questa edizione della Dakar, raccogliendo in ogni tappa problemi e difficoltà, a differenza di Dmitry Sotnikov che con il successo di oggi scala il settimo posto assoluto dal decimo, promettendo di guadagnare altre posizioni nei prossimi giorni.

Buona la prestazione di Ales Loprais quinto in speciale con il Praga V4S DKR: il ceco si è arrampicato al quarto posto nella generale, ma per andare ad ambire a un ruolo da podio dovrà recuperare più di un'ora dal regolare Viazovich.

L'Iveco, invece, non riesce a stare stabilmente nel novero dei grandi protagonisti: Victor Versteijnen con il Powerstar Evo 3 dotato di cambio automatico ha completato la prova al sesto posto, ma le ambizioni del team Petronas De Rooy erano ben altra roba.

L'onore del marchio italiano è tenuto alto da Martin Macik con il Powerstar della Big Shock Racing quinto assoluto fra i biisonti della strada davanti a Janus Van Kasteren, sesto, e pilota di riferimento del team olandese diretto da Gerard De Rooy. Entrambi hanno fatto fatica a stare nella top 10 di oggi.

La classifica generale

5. Tappa (Al Ula - Ha'il)

speciale: 353 km; trasferimento: 211 km; totale: 564 km