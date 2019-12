Castera scommette su Alonso: “Vincerà una tappa della Dakar”

Fernando Alonso prenderà parte alla leggendaria Dakar, che quest’anno si svolgerà in Arabia Saudita, con il team Toyota Hilux ed avrà Marc Coma come co-pilota. Da agosto, il due volte campione di Formula 1 si sta preparando per la maratona, avendo corso la Lichtenburg 400 in Sudafrica, il Rally del Marocco ed il Rally Al-Ula Neom in Arabia Saudita, conquistando il terzo posto totale.

Recentemente ha completato anche ben 600 chilometri di test tra le dune di Abu Dhabi, è stata l’ultima prova prima dell’inizio della Dakar, che partirà il 5 gennaio. Alonso ha affermato di non aspettarsi di lottare per la vittoria e si concentrerà più che altro per finire l’evento.

Parlando con Motorsport.com, David Castera, Direttore della Dakar, ha affermato che Alonso potrebbe realisticamente pensare di lottare per la vittoria di una delle tappe nella seconda settimana di Dakar, una volta acquisita esperienza: “Deve imparare ad essere umile, perché se vuole arrivare al massimo livello deve accettare di essere anche dietro a piloti più lenti di lui sulla carta. Questa è la prima cosa”.

“Ma credo che possa vincere una tappa prima della fine della Dakar – continua Castera – magari nella seconda settimana può fare qualcosa di speciale, ma dovrà aspettare e prendere la prima settimana passo dopo passo. Poi credo che possa avere l’occasione di vincere, in particolare con Marc, che conosce questo rally molto bene e lo aiuterà moltissimo”.

Castera sente che la presenza di Alonso nella Dakar darà quella spinta in più all’evento e spera che anche in futuro molti personaggi di alto profilo inizino a partecipare: “Siamo molto felici di avere Fernando. È vero che per noi è interessante, perché è una persona che attrae e che può spingere molti altri piloti delle quattro e delle due ruote a partecipare alla Dakar. Vediamo cosa succederà e come progredirà in questo rally”.