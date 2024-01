Barreda: "Ultima Dakar? Ho deciso, ma non posso dire nulla"

L'avventura di Joan Barreda alla Dakar 2024 si è conclusa prematuramente e ha certificato il suo settimo ritiro nelle sue quattordici partecipazioni alla gara più dura del mondo. Dopo il suo abbandono, visibilmente commosso per il fatto di dover dire addio, il pilota di Torreblanca ha parlato con i media al bivacco, e tra questi era presente anche Motorsport.com.

"Uno vuole sempre fare del suo meglio, ma al di là di questo, quando si guarda alla decisione di ritirarsi da una gara, il bilancio che ne traggo è più che buono", ha spiegato lo spagnolo, che ha fatto una bella riflessione dopo aver lasciato il segno nell'evento del deserto. "Se mi aveste detto quattordici anni fa che avrei fatto tutto questo, avrei detto che era impossibile. La Dakar e tutto il resto hanno cambiato la mia vita. Ne sono enormemente grato, e lo dico sempre, non l'ho mai negato".

Allo spagnolo è stato inevitabilmente chiesto se questa sarà la sua ultima Dakar, e lui ha risposto senza mezzi termini: "Non posso dire nulla perché ho un contratto con Hero, ma la decisione è stata presa. Non posso dire nulla".

Joan Barreda, però, è stato molto riflessivo nell'incontro con i giornalisti e, quando gli è stato chiesto se avesse qualche rimprovero da fare alla sua carriera, ha detto: "Non essere riuscito a vincere. Sono sicuro di non essere riuscito a vincere a causa del mio stile, a ciò a cui non ho mai rinunciato, alla mia essenza".

"Ci sono stati anni in cui avevo un livello alto, con tanto lavoro alle spalle, ma ho scelto di correre con la squadra in cui mi trovavo bene, di continuare con loro, con la loro linea", ha continuato. "Se me ne pentissi, direi ai miei amici e alla mia famiglia che non sono così, come dico di essere ogni giorno e come loro mi vogliono bene. Non rimpiango nulla, anzi, sono felice di aver segnato il mio modo di essere, la mia essenza".

Barreda non ha confermato né smentito se sarà ancora al via della Dakar, e ha detto che spera di tornare: "Speriamo di sì, alla fine tutto questo scorre nelle vene, uno se lo porta dentro ed è chiaro che tra qualche mese comincerò a voler fare delle cose. Sicuramente faremo delle cose, vediamo".

"Quello che mi è chiaro e che ho sempre detto è che vorrei che il giorno in cui deciderò di smettere, vorrei fare cose che mi motivano davvero, non quelle che 'devi' fare", ha spiegato. "Mi sono fatto il mazzo, mi fermo qui, ma è quello che faccio".

Photo by: A.S.O. #88 Hero Motosports: Joan Barreda

Lo spagnolo ha dichiarato che è un onore essere stato uno dei corridori più conosciuti nella storia di questa gara storica, e ha riconosciuto con orgoglio di essere uno di quelli che hanno "cambiato un po'" questa tipologia di corse: "La gente si sorprende quando sente il mio nome. Questo è ciò che ti dà, il fatto che ti vedano come qualcuno che ha lasciato un segno. Senti il rispetto degli altri piloti e questo è ciò che ti riempie di più di orgoglio, al di là del risultato. Il fatto che ti vedano come qualcuno che ha avuto quella follia dodici anni fa e che era un pilota che era diverso dagli altri che dicevano 'dove sta andando quello lì?'. Alla fine, è questo che hanno visto in me, il pilota che ha cambiato un po' questo sport".

Riguardo a ciò che gli è successo quando si è ritirato, Joan ha detto che è stato un problema meccanico che gli ha impedito di finire la Dakar come avrebbe voluto: "Siamo partiti intorno al chilometro 515 questa mattina, stavamo recuperando 'Nacho' (José Ignacio Cornejo), che era un minuto avanti, e dietro di lui, in una grande duna che abbiamo scalato, c'erano come dei gradini, dove la moto ha sofferto, e lì la frizione si è surriscaldata".

"La moto continuava ad accelerare e non si muoveva, non andava né avanti né indietro", ha proseguito. "Ho pensato che fosse più un problema di frizione, quindi ho deciso di aspettare che si raffreddasse. Poi, quando si è raffreddata, ho provato ad riaccendere il motore, ma non partiva. Il motore non si accendeva e poi la batteria è andata. Non c'era niente da fare".

Quando gli è stato chiesto cosa ha provato in quel momento, ha risposto: "Mi è dispiaciuto molto, perché, alla fine, sei lì a lottare contro tutti i problemi, e anche ieri, mi sentivo di nuovo veloce, spingevo: avevo trovato quel mix di aggressività, ma anche di sicurezza. Alla fine, avevo in testa che mancavano sei giorni alla fine, che la Dakar non è facile, ma che le cose si potevano un po' aggiustare".

"È un peccato, ma le corse sono così, la vita è così: la squadra ha dato tutto, ha fatto un ottimo lavoro fino ad oggi. Bisogna essere felici", ha concluso una leggenda della Dakar come il pilota di Torreblanca.