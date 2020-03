Amazon Prime Video presenta il documentario su Alonso

La presenza di Fernando Alonso nei circuiti di mezzo mondo e nei deserti dell'altra metà è stata seguita, nel corso del 2019, da un team di registrazione che lo ha accompagnato in tutte le sue avventure dopo essersi momentaneamente ritirato dalla Formula 1 alla fine del 2018, dopo 17 stagioni consecutive.

La nuova serie di documentari sul due volte campione del mondo di F1 e campione del mondo endurance sarà presentata in anteprima quest'anno su Amazon Prime Video, il servizio di video on demand del colosso americano.

Fernando, questo il nome dell'ampio reportage, avrà cinque episodi e offrirà un ritratto unico, sia all'interno che all'esterno dei circuiti. Con i suoi momenti di gloria e di sconforto avrà come culmine la partecipazione di Alonso alla Dakar 2020 con il team Toyota Gazoo Racing insieme a Marc Coma.

La serie toccherà momenti come la vittoria epica alla 24 Ore di Daytona, il suo incoronamento come Campione del Mondo Endurance 2019 alla 24 Ore di Le Mans nonché la clamorosa mancata qualificazione alla 500 Miglia di Indianapolis.

Il documentario Fernando “dà agli spettatori un accesso senza precedenti alla vita del campione del mondo di Formula 1 e rivela l'uomo che sta dietro al campione”.

“Fernando Alonso è uno degli atleti più riconosciuti e popolari al mondo”, ha detto Ricardo Cabornero, responsabile dei contenuti di Prime Video in Spagna. “Siamo orgogliosi di portare questo progetto in esclusiva ai membri di Prime, con immagini mai viste prima dei suoi momenti più intimi e personali”.

“La disponibilità di Fernando Alonso e del suo team nel permetterci di far entrare una telecamera nella loro vita quotidiana è stata la chiave per lo sviluppo di questa serie. Fernando mostrerà al pubblico una visione personale e molto ravvicinata del pilota, diversa dal solito profilo che abbiamo conosciuto fino ad ora”, aggiunge Javier Méndez, direttore dei contenuti di THE MEDIAPRO STUDIO.

“La serie ci permetterà anche di condividere con Fernando i suoi momenti di riflessione sul suo possibile ritorno in F1. Fernando è un vincitore e la sua sfida di quest'anno è stata quella di dimostrare di essere il miglior pilota su qualsiasi veicolo a quattro ruote”.

Prodotto da THE MEDIAPRO STUDIO in esclusiva per Amazon Prime Video, Fernando sarà disponibile nei prossimi mesi in Spagna, Francia, Italia, Regno Unito e America Latina.