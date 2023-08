Alonso: "Tornerò alla Dakar. Vincerla è una priorità assoluta"

Fernando Alonso è forse il pilota più eclettico e, al contempo vincente, degli ultimi 30 anni del motorsport. 2 titoli iridati di Formula 1, altrettanti di WEC e 24 Ore di Le Mans, apparizioni sfortunate ma almeno in parte competitive alla 500 Miglia di Indianapolis e alla Dakar. Dalla pista ai rally raid con un solo obiettivo: vincere.

In Formula 1 e nel WEC ha già lasciato il segno, vincendo tutto ciò che era possibile vincere e per più volte. Chi pensava che la 500 Miglia di Indianapolis potesse essere la prossima priorità del campione di Oviedo, però, rimarrà deluso.

Nel corso dell'intervista rilasciata nel podcast High Performance, Fernando ha svelato di avere la Dakar nel cuore e come obiettivo quello di vincere la classe dedicata alle Auto, definendola addirittura come "priorità assoluta".

Sia chiaro, la Formula 1 è sempre in pole position tra i suoi pensieri e le sue preferenze, tant'è che si vede ancora pilota nel Circus iridato per altri anni. Ma a 42 primavere è giusto coltivare sogni che vadano al di là di una singola categoria, del presente, e iniziare a coltivare quelli per il futuro.

"Mi piacerebbe vincere il Campionato del Mondo [di Formula 1], ma non è la priorità assoluta. Mi sto godendo il processo, soprattutto ora con l'Aston Martin per diventare un concorrente in futuro. Mi sto godendo il tempo trascorso con la squadra e il modo in cui stiamo tutti crescendo in molte aree diverse".

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso Photo by: Toyota Racing

"Cercherò di fare di nuovo la Dakar, al 99%, e questo non significa che il terzo campionato sia meno prioritario. Lo è, ma anche vincere la Dakar un giorno è una priorità assoluta per me. Potrei doverci provare per otto anni, o dieci, o qualsiasi altra cosa, finché un giorno non sarò fortunato e potrò lottare per la vittoria, ma se vincerò in F1, nell'endurance e alla Dakar, sarà speciale per me come pilota e come persona. Al momento ho in mente questo tipo di sfide".

Fernando ha già preso parte alla Dakar. Lo fece nel 2020, poche settimane prima che la pandemia da COVID-19 fermasse il mondo. In quell'esperienza difese i colori del team Toyota Gazoo Racing South Africa e corse con una Toyota Hilux ufficiale.

Le sue ambizioni di portare a casa un grande risultato nell'edizione d'esordio si spensero quasi subito. Nella seconda tappa fu protagonista di un incidente e fu costretto a perdere diverse ore per riparare il suo mezzo. Questo lo tolse dai giochi per il successo finale e per la lotta al podio, chiudendo l'evento al 13esimo posto assoluto.

Alonso riuscì però a togliersi una parziale soddisfazione, formando un secondo posto di tappa. Insomma, un amore sbocciato - quello con il rally raid più celebre al mondo - che sembra destinato a proseguire per poter afferrare un epilogo migliore, che possa lasciare il segno. Ma, come detto, questo è progetto futuro. Il presente ha un nome preciso: Aston Martin, e una categoria sola: la Formula 1.