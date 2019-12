Alonso ha completato l'ultimo test in vista della Dakar 2020

Fernando Alonso ha completato il suo ultimo test in vista dell'esordio alla Dakar 2020 che avverrà il prossimo 5 gennaio. L'asturiano ha coperto 600 chilometri sulle dune di Abu Dhabi in 2 giorni e mezzo accanto al suo navigatore Marc Coma.

L'obiettivo principale del test è stato quello di fare tanti chilometri nel deserto per migliorare tecnica di guida e comprensione del modo d'affrontare le dune, ossia l'aspetto considerato più delicato e difficile per i piloti che si approcciano per la prima volta al rally raid più celebre al mondo.

"Ora siamo pronti per la Dakar, questo è stato l'ultimo giorno di test e siamo molto felici", ha dichiarato Fernando Alonso alla fine dell'ultimo test fatto in questo periodo.

Nella giornata di lunedì, Alonso ha dovuto fare i conti con la rottura di un braccio della sospensione a causa di un brusco atterraggio da una duna. Fernando e Coma hanno iniziato a sostituire da soli la componente rotta.

"Fa ttutto parte del processo d'apprendimento ed entrambi sono ottimisti e non vedono l'ora di iniziare la gara", ha affermato un portavoce di Toyota Gazoo Racing a Motorsport.com riguardo l'incidente.

Alonso si recherà alla Dakar dopo 10 giorni di gara, avendo di recente chiuso al terzo posto il Rally Al-Ula Neom. In precedenza Fernando aveva corso al Rally del Marocco e il 400 Lichtenburg in Sudafrica. Nelle ultime due gare elencate, Fernando è stato costretto al ritiro per due incidenti.