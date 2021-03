Addio Loeb-Elena, Daniel furioso: "Prodrive, tutta colpa tua!"

Sébastien Loeb e Daniel Elena, nel corso delle ultime ore, stanno probabilmente metabolizzando una rottura impensabile per tutti e, probabilmente, anche per loro. Almeno sino alla telefonata fatta ieri mattina dal pilota alsaziano, con cui ha fatto sapere a Elena che i due non avrebbero più corso assieme alle prossime Dakar.

Un annuncio, quello della separazione dell'equipaggio più vincente della storia del rally, che ha provocato un terremoto considerevole nel motorsport. Un addio dopo 23 anni di clamorosi trionfi, arrivato per ambizione di un pilota - Loeb - che vuole apporre il proprio nome nella storia della Dakar, ma anche di un team, BRX Prodrive, che ha individuato in Elena il punto debole di una squadra forte, che però non è stata ritenuta tale.

Dopo l'annuncio della separazione sportiva che ha coinvolto Loeb ed Elena, il navigatore monegasco ha sfogato la propria rabbia in un video pubblicato sulle proprie pagine social. In cui, al di là della consueta dote attoriale davanti alla telecamera, ha sfoderato una rabbia inconsueta.

"Quest'anno abbiamo visto Loeb-Elena alla Dakar con BRX e Prodrive... merda! Ecco qua. Oggi ho ricevuto una telefonata da Seb alle 11:45 che mi diceva che nel 2022 non sarebbe partito con me alla Dakar o per altre cose perché il team Prodrive ha deciso che non stavo facendo bene il mio lavoro, che non ero abbastanza motivato, che non avevo abbastanza esperienza e che ho fatto troppi errori di navigazione quest'anno".

A quel punto Daniel ha tirato fuori dei foglietti dalla tasca in cui erano scritte le vittorie dell'equipaggio formato da lui e da Loeb nel corso delle ultime Dakar. "14 vittorie di tappa tra il 2016 e il 2019, oltre a 2 podi finali. Ma Elena non può navigare. Elena non è capace, fa perdere tempo a Loeb, mi dispiace. Ma prima che qualcuno dica che Elena sta facendo prendere tempo a Loeb, ascolti Elena".

Elena, poi, ha puntato il dito contro il team BRX Prodrive, affermando che gli ingegneri non hanno né saputo, né voluto ascoltare i consigli dati da lui, ma anche da Loeb e da Nani Roma: "La macchina della Prodrive è proprio una cipolla, non è fatta per vincere. La squadra è destrutturata, non mi hanno mai ascoltato. Ho passato ore a parlare con il mio ingegnere. Non hanno mai ascoltato i consigli, fossero questi miei, di Nani Roma o di Séb. Hanno fatto quello che volevano, ed è normale, è la loro filosofia. Prodrive miglior squadra del mondo, 'Abbiamo vinto tutto'...".

"l'ultima cosa che hai vinto nel WRC è stata nel 2003 con Solberg. Da allora, Loeb ed Elena sono arrivati e hanno vinto solo loro. Quindi alla Dakar ho fatto la mia parte. Ho commesso degli errori. Ne ho commessi di navigazione, quest'anno. Li hanno fatti tutti. Ora Prodrive è riuscita a distruggere 23 anni di complicità, a farci dubitare l'uno dell'altro e a separarci. Vi dico 'bravi'".

Poi, Elena si è rivolto direttamente a Loeb: "Séb, non ho niente contro di te. Ti supporterò sempre, rimarremo sempre amici. Ti auguro buona fortuna con il tuo nuovo copilota e con gli inglesi. Il team Prodrive non ha ancora capito nulla".