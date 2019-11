500 km di test per Alonso in Spagna prima del Rally di Ula

Fernando Alonso e Marc Coma stanno approfittando di tutte le opportunità che si presentano per continuare ad aggiungere chilometri ed esperienza insieme. La coppia spagnola era al lavoro in Catalogna venerdì e sabato scorso, proprio subito dopo la presentazione ufficiale del Team Gazoo Racing per la Dakar 2020.

Oltre a fare una visita al parco assistenza del WRC a Salou, i due hanno sfruttato il fine settimana per completare quasi 500 chilometri di test.

Stando a quanto ha saputo Motorsport.com, è sempre stato nei piani di Gazoo Racing South Africa completare un test in Spagna, perché sarebbe stato più semplice per Fernando e perché ci sono parecchie buone piste sterrate.

Sebbene inizialmente si era pensato alla zona di Teruel, l'organizzazione della conferenza stampa ufficiale del progetto Dakar a Salou ha cambiato i programmi.

Il primo giorno hanno completato circa 275 km in una sezione chiusa intorno a Barcellona, che li ha portati a cercare i limiti in una maniera differenti rispetto a quello che avevano fatto nell'ultimo Rally del Marocco.

Il secondo giorno, 70 km nell'entroterra di Barcellona, è stato più mirato a "scarrozzare" dei vip sulla Toyota. Inoltre, lo spagnolo ha avuto una richiesta speciale: che il suo capo toccasse con mano il suo apprendimento e quindi i progressi che ha fatto negli ultimi tre mesi.

"E' determinato a farlo bene e ha solo bisogno di più esperienza" hanno detto dalla divisione sudafricana del marchio.

Come ha rivelato Motorsport.com la settimana scorsa, il prossimo impegno di Alonso sarà l'Ula Rally (4-9 novembre), terza prova del Saudi Desert Rally Championship, che si disputa nell'area nord-occidentale dell'Arabia Saudita.

Questa gara, lunga circa 1.600 km, servirà per fare un'idea del tipo di terreno che si troverà a gennaio, perché ASO non permette di fare test nel paese.