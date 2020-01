Seven Hills Motorsport fa il suo ingresso in Clio Cup Italia

Il team di Michele Febbraro prenderà parte a tutti gli appuntamenti della stagione che scatterà da Monza nel weekend del 16 e 17 maggio. Un impegno che la squadra romana affronterà con l’obiettivo di schierare in pista tre RS 1.6 turbo.

A supervisionare l’aspetto tecnico del team ci sarà il noto “Spadino”, mentre ancora da ufficializzare sono i nomi dei piloti.

Con la Seven Hills Motorsport salgono già a quattro le squadre confermate per il 2020, che vedrà il monomarca targato Fast Lane Promotion trovare un’inedita collocazione nei weekend ACI Sport e allo stesso tempo godere della diretta televisiva in occasione di tutti i sei doppi appuntamenti del calendario.

I primi test per la Seven Hills Motorsport sono in programma sulla pista di casa di Vallelunga domenica 16 febbraio.