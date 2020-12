La Clio Cup Italia si rifà il trucco per il 2021

Sulla scia del successo avuto in Francia e in Spagna, la Nuova Clio Cup è pronta a calcare i circuiti di altre due serie nazionali a partire dal 2021. Le quattro serie si “incroceranno” tutto l'anno per formare quella che sarà l’inedita Clio Cup Europe.

Autentica erede della R8 Gordini lanciata nel 1966, la quinta generazione di Clio Cup ha avuto subito un grande successo, offrendo in questo primo anno gare spettacolari e ricche di colpi di scena.

Sulle orme di questo promettente debutto, Renault Sport Racing continua l'ampliamento della sua ultima creazione introducendola nella Clio Cup Central Europe e nella Clio Cup Italia oltre ad introdurre importanti upgrade con l'arrivo di diverse modifiche sulla base dei feedback ricevuti dai concorrenti.

2 + 2 = 5!

La Clio Cup Europe prevede un format unico che consente di mantenere le specificità di ciascuna delle quattro serie nazionali e regionali. I calendari Clio Cup Central Europe, Clio Cup Francia, Clio Cup Italia e Clio Cup Spagna saranno composti da cinque a sei round e sono stati attentamente pianificati per stilare il calendario della Clio Cup Europe e allo stesso tempo per garantire griglie importanti e più competitive che mai.

Ogni incontro avrà classifiche separate in base alle iscrizioni di ogni serie nazionale, mentre la classifica generale servirà ad attribuire punti nella Clio Cup Europe. Quest'ultima offrirà quindi ai concorrenti più ambiziosi, un totale di 15 round con 30 gare, ma solo i 20 migliori risultati (l'equivalente di 10 weekend di gara) verranno conteggiati per designare il primo campione.

Supporto impareggiabile

Le cinque serie beneficeranno degli eccellenti standard di Renault Sport Racing, che sono stati la chiave del successo della Clio Cup France per diversi decenni. Il tutto può essere tradotto in format sportivi e tecnici uguali in tutti gli appuntamenti, un interessante sistema di bonus e premi distribuiti equamente in tutte le gare, ma anche garantendo l'equità che è diventata il segno distintivo della Clio Cup. Inoltre, i piloti continueranno ad avere diritto a un’importante gamma di prodotti e servizi inclusi nella loro iscrizione come: tuta e abbigliamento ufficiale Renault, accesso all'hospitality Renault Sport Racing, supporto tecnico da parte di Renault e Michelin, nonché un servizio ricambi presente a tutti gli eventi e molto altro ancora.

Spa al cubo

Per celebrare i tre decenni della Clio Cup, durante l'estate si svolgerà un round d’eccezione composto da tre gare (non valide per il campionato), in occasione della rinomata 24 Ore di Spa.

Questo evento, molto simile a una endurance, consisterà in tre sessioni di prove libere di 30 minuti e di una singola sessione di qualifiche di mezz'ora. Battaglia preannunciata in questo iconico circuito con tre gare da 45 minuti. Il risultato di ciascuna determinerà l'ordine di partenza di quella successiva fino a quella finale. Un palco importante per tutti i piloti Renault che saranno protagonisti di uno degli eventi più desiderati nell’ambito della 24 ore.

A poche settimane dalla celebrazione del 30° anniversario della categoria e del 55° anniversario della Renault 8 Gordini Cup, tutto è pronto quindi per quella che sulla carta si preannuncia essere una stagione epica.

IL CALENDARIO

2-4 aprile Nogaro Clio Cup France FFSA GT

7-9 maggio Magny-Cours Clio Cup France / Clio Cup Spain GT World Challenge

14-16 maggio Hockenheim Clio Cup Central Europe / Clio Cup France GT2 Series

4-6 giugno Misano Clio Cup Italia ACI F4

TBA Giugno Motorland Aragón Clio Cup Spagna da confermare

Nürburgring Clio Cup Europa centrale TBC

9-11 luglio Hungaroring Clio Cup Central Europe / Clio Cup Italia GT Open

23-25 luglio Imola Clio Cup Italia ACI F4

28-31 luglio Spa-Francorchamps Endurance 24 Hours of Spa

27-29 agosto Lédenon Clio Cup Francia / Clio Cup Spagna FFSA GT

10-12 settembre Red Bull Ring Clio Cup Central Europe / Clio Cup Italia GT Open

17-19 settembre Valencia Clio Cup Spain RFEDA Racing Weekend

1-3 ottobre Le Castellet Clio Cup France FFSA GT

8-10 ottobre Mugello Clio Cup Italia ACI F4

29-31 ottobre Monza Clio Cup Italia / Clio Cup Central Europe ACI F4

12-14 novembre Barcellona Clio Cup Spagna / Clio Cup Francia RFEDA Racing Weekend