Giulio Bensi è il primo pilota della Clio Cup Italia 2020

È Giulio Bensi il primo pilota confermato per la stagione 2020 della Clio Cup Italia. Il toscano prenderà parte a tutti i sei appuntamenti del calendario con i colori della Faro Racing, squadra di riferimento che ha conquistato il titolo del monomarca riservato alle berline Renault lo scorso anno.

Con esperienze in differenti categorie Turismo, Bensi farà il suo debutto assoluto nella serie della Fast Lane Promotion, che proprio il prossimo anno si svolgerà nel contesto dei weekend ACI Sport con la diretta TV di tutte le gare.

Sabato 30 novembre, Bensi è già sceso in pista a Magione per svolgere una prima giornata di test al volante della RS 1.6 turbo che guiderà il prossimo anno e i risultati sono stati subito più che soddisfacenti.

"Siamo felici di avere Giulio con noi nel 2020 - ha commentato Fabrizio Paolo Tablò, team owner della Faro Racing - Nel test di Magione ha dimostrato di essere entrato in piena confidenza con una vettura che non aveva mai guidato prima. Le premesse per fare bene ci sono tutte e sono convinto che ci potremo togliere qualche bella soddisfazione".

"Sono felice di iniziare questa nuova avventura in quello che è senza dubbio il campionato tradizionalmente più competitivo e formativo - ha aggiunto Bensi - Il feeling con Fabrizio e la Faro Racing è totale e lo si è visto nel corso dell’anno e del test che abbiamo svolto a Magione. La Clio Cup è divertente, il gruppo di lavoro professionale e sereno. Sono molto fiducioso per la stagione che verrà".

La stagione 2020 della Clio Cup Italia inizierà da Monza nel weekend del 16 e 17 maggio, per affrontare in seguito le trasferte di Imola, Misano, Mugello, Vallelunga e ancora Monza ad ottobre inoltrato.