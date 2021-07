Clio Cup: nel weekend si corre all'Hungaroring

A presentarsi nella veste del pilota da battere sarà ancora una volta il francese Anthony Jurado (Milan Competition), reduce dalla vittoria di classe ottenuta in occasione della gara precedente di Misano, dove sotto la pioggia ha preceduto Gabriele Torelli.

Proprio il portacolori della Faro Racing sta animando un bel duello per la vetta del monomarca con il pilota transalpino, lontano appena sei lunghezze. Pronto ad inserirsi tra i due è un altro alfiere della Milan Competition Marc Guillot, vincitore della prima manche romagnola ed anche lui in piena lotta per il titolo.

Presenti sia il leader della classifica Challengers Filippo Berto (Oregon Team) sia il suo compagno di squadra Quinto Stefana, quest’ultimo in lizza per la leadership del raggruppamento Gentlemen conteso con Alessandro Sebasti Scalera, assente per l’occasione.

A non mancare sarà la CAAL Racing rappresentata da Daniele Pasquali e Alessio Alcidi, mentre la PMA Motorsport calerà un tris di Clio Cup affidate a Massimiliano Danetti, Fabrizio Ongaretto e Paolo Felisa. In forze anche la compagine guidata da Fabrizio Tablò, che oltre a Torelli vede al via della trasferta ungherese Matteo Rughetti ed Ercole Cipolla.

Lotta aperta anche tra i contendenti della classifica Europe, David Pouget (GPA Racing) e Nicolas Milan, con il primo che vanta appena cinque punti di vantaggio sul secondo.

Sfida aperta anche nella Clio Cup Press League by Renault Italia, dedicata alla stampa nazionale automotive. Ad indossare tuta e casco questa volta saranno Gian Luca Pellegrini di Quattroruote e Alberto Sabbatini di Autosprint.

I due giornalisti dovranno cercare di fare meglio di Alberto Bergamaschi (Safe Drive e AutoTecnica), il quale nell’appuntamento precedente è riuscito ad ottenere l’undicesimo piazzamento assoluto e di conseguenza ad occupare il primato del raggruppamento.

Il programma del weekend avrà inizio con le libere venerdì alle 11.00 e alle 15.20. Sabato la qualifica che determinerà la griglia di partenza di Gara 1 è in programma alle 9.00 mentre il semaforo della prima corsa scatterà alle 13.15.

Domenica la seconda sessione ufficiale si terrà alle 9.40 mentre Gara 2 partirà alle 15.40 sempre sulla lunghezza di 25’ più un giro da completare. Confermata la diretta delle gare sulla pagina Facebook Renault Sport Series e sul canale YouTube Renault Sport.