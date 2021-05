Clio Cup, Monza: trionfo di Pouget-Torelli nella vetrina europea

Gara 1: Pouget vince, nel "Gruppo A" svetta Jurado davanti a Nicoli e Di Luca

Sotto un autentico nubifragio si è tenuta la prima manche brianzola, che ha visto svettare David Pouget (GPA Racing) davanti al connazionale Anthony Jurado (Milan Competition) e al portacolori del team Progetto E20 Motorsport Lorenzo Nicoli, quest’ultimo autore di un’ottima performance che lo ha visto battagliare con il gruppo di testa per l’intera durata della gara, macchiata esclusivamente dalla retrocessione di una posizione avvenuta a motori spenti.

Il terzo posto è stato quindi consegnato nelle mani di Nicolas Milan (Milan Competition), che ha così completato un podio tutto francese. Pouget con questo successo è andato a prendersi la leadership provvisoria della serie europea, con cinque punti di vantaggio proprio nei confronti di Milan.

Bene anche Simone Di Luca (Faro Racing), quinto assoluto e terzo nel Gruppo A alle spalle proprio di Nicoli, che nonostante la penalità ricevuta per aver superato i limiti della pista in un momento concitato della corsa, è stato il più veloce nella classe Challengers Cup, completata dal debuttante Filippo Berto (Oregon Team) e dall’esperto Fabrizio Ongaretto (PMA Motorsport), che sotto la bandiera a scacchi sono transitati rispettivamente nono e 12esimo.

A mettersi in luce sono stati anche Federico Scionti (Scuderia Costa Ovest) e Gabriele Torelli (Faro Racing), sesto e ottavo al termine della gara. Da evidenziare anche il 13esimo posto di Quinto Stefana (Oregon Team) che ha ottenuto anche il secondo piazzamento della classifica Gentlemen Cup (Gruppo A) davanti al compagno di squadra “Due”.

Da evidenziare il ritiro nelle battute finali del poleman Kevin Jimenez (GPA Racing) a causa di un contatto mentre era in lotta per la parte alta della classifica.

Nella Clio Cup Press League, serie dedicata ai giornalisti giunta alla quinta edizione, nota di merito a Lorenzo Baroni (La Gazzetta dello Sport), che ha terminato le ostilità 19esimo.

Gara 2: il secondo round lo vince Torelli

La seconda manche della Clio Cup Europe, giunta a Monza questo fine settimana in occasione del secondo round stagionale, ha visto salire sul gradino più alto del podio Gabriele Torelli, autore di una performance magistrale.

Il giovane portacolori del team Faro Racing, dopo aver battagliato per buona parte della corsa con il leader della serie europea David Pouget (GPA Racing), all’ultimo giro ha compiuto un sorpasso da manuale alla prima variante che gli è valso la vittoria. A completare il podio alle spalle di Pouget è stato il connazionale Anthony Jurado (Milan Competition).

A chiudere la gara con il quarto responso è stato Marc Guillot, che ha messo in atto una bella rimonta dopo essere partito dalla 23esima casella per aver sbagliato la scelta degli penumatici in qualifica. L’alfiere della Milan Competition ha preceduto Federico Scionti (Scuderia Costa Ovest) e Kevin Jimenez (GPA Racing).

Retrocesso dalla quinta alla settima posizione l’esordiente Filippo Berto (Oregon Team), che dopo una qualifica brillante in cui ha conquistato la seconda fila, è stato penalizzato con dieci secondi per non aver rispettato i limiti della pista in uscita dalla pit-lane.

A chiudere la top10 sono stati Denis Bernardi sempre al volante di una Clio Cup della GPA Racing, davanti a Lorenzo Nicoli (Progetto E20 Motorsport) e Massimiliano Danetti (PMA Motorsport).

Nel Gruppo A, a svettare è stato quindi Torelli, seguito da Jurado (leader della serie) e Guillot. Berto ha avuto comunque la meglio nella Challengers Cup, seguito da Nicoli e Giuseppe Cirò (Progetto E20 Motorsport). Nella Gentlemen Cup la medaglia d’oro è andata a Quinto Stefana (Oregon Team), seguito da Alessandro Sebasti Scalera (Milan Competition) e dal compagno di squadra “Due”.

Nella Clio Cup Press League presente nella seconda gara brianzola anche Gianluca Sepe in rappresentanza della testata FormulaPassion.it, che questo fine settimana insieme a Lorenzo Baroni della Gazzetta dello Sport, ha riacceso la sfida nel campionato dedicato alla stampa nazionale automotive, giunto alla quinta edizione e con lo scettro detenuto proprio da Baroni.

La Clio Cup Europe riaccenderà i motori già la prossima settimana in Francia sul tracciato di Magny-Cours, mentre il Gruppo A tornerà in scena a Misano nel weekend del 4 e 6 giugno.

CLIO CUP EUROPE-ITALIA - Monza: Gara 1

CLIO CUP EUROPE-ITALIA - Monza: Gara 2