Clio Cup: Jurado vince Gara 1 all'Hungaroring

Il pilota della Milan Competition conquista così sia la vittoria della classifica europea che quella dedicata al Gruppo A che rappresenta l’Italia.

In questa graduatoria Jurado è riuscito ad avere la meglio sul connazionale, nonché compagno di squadra, Marc Guillot e sull’italiano Gabrielle Torelli con i colori della Faro Racing, sempre presente nella parte alta della classifica in tutti gli appuntamenti del Gruppo A.

Il duello per il terzo gradino del podio ha visto coinvolti durante la gara anche Flavio Berto (Oregon Team), fuori dai giochi negli ultimi minuti per un problema alla sua macchina, e Alessio Alcidi della CAAL Racing.

Proprio Alcidi conquista la speciale classifica Challengers del Gruppo A precedendo Fabrizio Ongaretto (PMA Motorsport) e Daniele Pasquali (CAAL Racing), mentre fra i Gentlemen successo per Quinto Stefana (Oregon Team) davanti al debuttante Matteo Rughetti (Faro Racing) e a Paolo Felisa (PMA Motorsport).

Al volante della Clio numero 333 che anima la Clio Cup Press League c’era oggi Gian Luca Pellegrini, Direttore di Quattroruote, riuscito a concludere la gara nonostante sia stato coinvolto nella classica bagarre che anima la Clio Cup venendo colpito lateralmente durante un sorpasso.

Domani il weekend ungherese proseguirà domani con le Qualifiche 2, in programma alle 9.40, e con la seconda gara di questo appuntamento che prenderà il via alle 15.40, come sempre proposta in diretta sulla pagina Facebook Renault Sport Series e sul canale YouTube Renault Sport.