Clio Cup Italia: MC Motortecnica conferma Lorenzo Vallarino

La MC Motortecnica raddoppia, riconfermando Lorenzo Vallarino. L’esperto pilota genovese si appresta a disputare la sua sesta stagione di fila nella Clio Cup Italia, in cui ha fatto il suo debutto nel 2015 proprio con la squadra guidata da Moreno Cortelazzo e Mattia Capelli.

Classe 1980, Vallarino lo scorso anno si è distinto cogliendo un miglior quarto piazzamento nel penultimo round di Vallelunga, dopo che nel 2018 aveva centrato il secondo posto nella gara di Misano.

Si rinnova pertanto un sodalizio ormai consolidato tra il ligure ed il team lombardo che, nel mese di dicembre, aveva già annunciato il varesino Andrea Chierichetti, al suo debutto nel monomarca riservato alle veloci berline Renault.

Sabato scorso intanto, la MC Motortecnica è tornata in pista per svolgere una giornata di test a Misano e lo ha fatto sia con Vallarino che con Chierichetti. Entrambi hanno girato a lungo, completato 65 tornate a testa.

Vallarino ha potuto inoltre effettuare una simulazione di gara, inanellando nel primo pomeriggio 14 giri di seguito. Alla fine per lui è arrivato un miglior tempo di vicino a 1’53”. Chierichetti, che aveva provato subito dopo il lockdown sul circuito di Cervesina, è riuscito negli ultimi turni utili ad attestarsi costantemente intorno a 1’54”.

Con la MC Motortecnica, per l’occasione si è visto in azione anche il giovanissimo rookie Gianalberto Coldani (18 anni), che ha completato una ventina di giri raggiungendo agevolmente con gomma usata il suo migliore responso di 1’53”71. Un primo assaggio positivo per lui della Clio RS 1.6 turbo.

Nel mentre il “countdown” per il primo appuntamento del Mugello del 18 e 19 luglio è giunto a meno di tre settimane.